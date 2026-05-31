À retenir ce soir : Israël, lardons rappelés, 780 interpellations à Paris, don du sang et aide aux carburants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 31 mai 2026 : - Israël annonce étendre son offensive au Liban - Des lots de lardons de plusieurs marques rappelés à cause d'un "défaut d'étanchéité" - Ligue des champions : 780 interpellations en France, en hausse de 32% par rapport à 2025 - Don du sang : le planning des collectes - Carburants : l’aide aux "grands rouleurs" parviendra "dans les dix jours", plus de 439.000 demandes effectuées

L'armée israélienne a annoncé dimanche une nouvelle extension de son opération terrestre au Liban, dont le Premier ministre Nawaf Salam a dénoncé la veille une "politique de la terre brûlée".

Des lots de lardons vendus par plusieurs marques en France, notamment Lidl, Auchan et Intermarché, ont été rappelés à cause d'un "défaut d'étanchéité", indique le site Rappel Conso. Il précise qu'ils font l'objet d'une "teneur insuffisante en sel dans le produit qui ne permet pas sa bonne conservation".

Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, en hausse de 32% par rapport à l’an dernier, lors d’un point de presse.

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 01 juin 2026 au vendredi 05 juin 2026.

Dix jours après l’annonce du renforcement des aides face à la flambée des prix de l’énergie, près de 440.000 demandes ont déjà été enregistrées pour l’indemnité de 100 euros destinée aux travailleurs modestes fortement dépendants de leur voiture. Un premier indicateur de l’ampleur de l’impact de la crise énergétique sur les ménages.