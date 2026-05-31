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Contrôles routiers : 349 infractions relevées par les forces de l'ordre, 13 permis retirés

  • Publié le 31 mai 2026 à 19:22
  • Actualisé le 31 mai 2026 à 19:33
controle routier par la police nationale à saint-andré

Les effectifs de la direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 29 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 29 au 31 mai 2026 permettant de relever 265 infractions dont 41 délits. Côté gendarmerie, 84 infractions ont été relevées. 13 permis ont été retirés (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie -

- Côté police -

Les effectifs de la direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont relevé 265 infractions dont 41 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 05 (taux compris entre 0,57 et 1,39 mg / l d'air expiré)
- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01
- refus d'obtempérer : 05
- défaut d'assurance : 22
- défaut de permis de conduire : 08

151 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 224 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- excès de vitesse : 27
- feu rouge / stop / priorité : 16
- défaut de contrôle technique : 28
- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01
- défaut d'équipement : 11
- défaut de port de casque : 03
- défaut de port de la ceinture de sécurité : 08
- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 09
- franchissement de ligne continue : 06
- autres : 115

Sécurité routière, Police, Gendarmerie

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