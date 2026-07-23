La Région Réunion relance sa coopération avec Madagascar

Wilfrid Bertile, conseiller régional aux relations extérieures, au co-developpement et à la pêche, s’est rendu du 6 au 9 juillet 2026, à Madagascar. L’objectif de cette visite institutionnelle a été de rencontrer les nouvelles autorités politiques et de faire un point d’étape sur les projets de coopération soutenus par la collectivité dans la grande île. Nous publions le communiqué du conseil régional, ci-dessous : (Photos Région Réunion)

Partenaire de longue date, Madagascar occupe une place centrale dans la politique de coopération régionale de la Région Réunion et reste très impliqué dans la mise en œuvre du programme européen de coopération Interreg océan indien qui a pour finalité de répondre collectivement à des défis majeurs (sécurité alimentaire et sanitaire; résilience climatique).

De nombreux partenaires malgaches sont ainsi associés à la réalisation de programmes importants dans les secteurs notamment de la recherche agronomique, de la santé, de la gestion des risques naturels, de la préservation de l’environnement, du développement économique ainsi que dans le domaine culturel et sportif.

Cette mission a été ainsi l’occasion pour la collectivité de rencontrer le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation Mr Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana, afin d’évoquer notamment les partenariats de coopération décentralisée amorcés avec les régions Boeny et du grand sud malgache.

Des réunions de travail se sont aussi tenues avec l’ambassade de France et l’agence française de développement.

Wilfrid Bertile a été par ailleurs reçu par le nouveau chef de région Mr Adakalo Nasolo de la région Boeny avec laquelle une coopération décentralisée a été amorcée.

Des visites de terrain ont été ainsi réalisées permettant à la Région d’apprécier la portée des actions de coopération menées à Majunga notamment par l’association Tsiky en matière d’éducation, de santé et de préservation de l’environnement avec le concours d’associations et de jeunes volontaires réunionnais.

Jeudi 23 Juillet 2026

Le projet de création d’un lycée technique agricole dans cette région, initié par Ecoles du Monde, qui devrait bénéficier d’une aide de l’Agence Française de Développement, a été aussi évoqué lors des discussions avec la Région Boeny.

La signature d’un accord cadre de coopération décentralisée avec la région Boeny a été acté.

L’accueil par la collectivité d’une délégation institutionnelle, représentant le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et la région Boeny, est programmé au mois d’octobre prochain.