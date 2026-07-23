Saint-Benoît : un dirigeant de club de football poursuivi pour des faits présumés de relations sexuelles avec une mineure

Selon les informations de Zinfos974, un dirigeant d'un club de football de Saint-Benoît a été présenté, ce mercredi 22 juillet 2026, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avant d'être convoqué à une date ultérieure. L'homme est soupçonné d'avoir été retrouvé, en juin dernier, dans un véhicule en compagnie d'une adolescente de 15 ans pour une relation monnayée. (Photo d’illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)
A RETENIR CE SOIR Cérémonie religieuse, adolescent en garde à vue, grève chez Derichebourg-OI, interpellation d’un dirigeant de club de foot et travailleuse handicapée