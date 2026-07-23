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Saint-Benoît : un dirigeant de club de football poursuivi pour des faits présumés de relations sexuelles avec une mineure

  • Publié le 23 juillet 2026 à 18:46
  • Actualisé le 23 juillet 2026 à 18:54
foot jeanne d'arc

Selon les informations de Zinfos974, un dirigeant d'un club de football de Saint-Benoît a été présenté, ce mercredi 22 juillet 2026, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avant d'être convoqué à une date ultérieure. L'homme est soupçonné d'avoir été retrouvé, en juin dernier, dans un véhicule en compagnie d'une adolescente de 15 ans pour une relation monnayée. (Photo d’illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Toujours selon Zinfos974, il aurait reconnu les faits lors de son audition en garde à vue. Le véhicule concerné appartiendrait au club et aurait été financé grâce à une subvention de la Fédération française de football.
 
"Il aurait rémunéré une "passe" à hauteur de 50 euros", précise le média. 
 
Informée des faits dès le mois de juin, la Ligue Réunionnaise de Football a prononcé une suspension conservatoire ("carton noir") à l'encontre du dirigeant. Sa licence devrait être définitivement révoquée, rapportent également nos confrères. 
 
À ce stade, la procédure judiciaire est en cours et l'intéressé reste présumé innocent. 
 
www.imazpress.com / [email protected]

Faits divers, justice

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