Saint-Benoît : un dirigeant de club de football poursuivi pour des faits présumés de relations sexuelles avec une mineure

Selon les informations de Zinfos974, un dirigeant d'un club de football de Saint-Benoît a été présenté, ce mercredi 22 juillet 2026, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avant d'être convoqué à une date ultérieure. L'homme est soupçonné d'avoir été retrouvé, en juin dernier, dans un véhicule en compagnie d'une adolescente de 15 ans pour une relation monnayée. (Photo d’illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Toujours selon Zinfos974 , il aurait reconnu les faits lors de son audition en garde à vue. Le véhicule concerné appartiendrait au club et aurait été financé grâce à une subvention de la Fédération française de football.

"Il aurait rémunéré une "passe" à hauteur de 50 euros", précise le média.

Informée des faits dès le mois de juin, la Ligue Réunionnaise de Football a prononcé une suspension conservatoire ("carton noir") à l'encontre du dirigeant. Sa licence devrait être définitivement révoquée, rapportent également nos confrères.

À ce stade, la procédure judiciaire est en cours et l'intéressé reste présumé innocent.