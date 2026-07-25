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Le Département transforme une propriété de 5,5 hectares en un sanctuaire de biodiversité

  • Publié le 25 juillet 2026 à 16:00
  • Actualisé le 25 juillet 2026 à 16:37
paysage de la Réunion

Le Département de La Réunion transforme une propriété de 5,5 hectares, à Tévelave, aux Avirons en un refuge de biodiversité. Le Domaine Bois Laurent Martin, à 900m d'altitude, à la lisière du Parc national de La Réunion, entend devenir un outil de sensibilisation et de formation à la biodiversité. Au rendez-vous jardin créole remarquable, corridors écologiques, expérimentations agricoles, parcours scientifiques sur l'eau et le climat... Un espace pensé pour tous avec pour objectif de restaurer, expérimenter et sauvegarder la biodiversité de l'île. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Département, Biodiversité, Zoom

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