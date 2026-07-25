Somme : un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 17 enfants

Mis en examen lundi, un septuagénaire est écroué pour des viols, tentatives de viol et agressions sexuelles commis entre 2001 et 2026 sur des mineurs.

Un homme de 74 ans a été mis en examen lundi et placé en détention provisoire pour des viols et agressions sexuelles sur 17 mineurs dans la Somme, a appris l’AFP vendredi d’une source proche du dossier.

Les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre 2001 et 2026, ajoute cette source, confirmant une information d’Ici Picardie. Les 17 victimes ont été identifiées en quelques jours après le dépôt d’une plainte à la gendarmerie de Roye mi-juillet, toujours selon cette source. L’enquête a été menée par la brigade de recherches de Montdidier.

- Le suspect a reconnu les faits -

Le parquet d’Amiens "confirme qu’un septuagénaire a été mis en examen pour des faits de viols, tentative de viol et agressions sexuelles sur mineurs et qu’il a été placé en détention provisoire", sans confirmer le nombre de victimes ni la période sur laquelle s’étendent ces faits. Selon Ici Picardie, le septuagénaire a reconnu en garde à vue l’ensemble des viols et agressions sexuelles qui lui sont reprochés.

La question de la réaction de la chaîne pénale aux plaintes pour violences sexuelles sur mineurs a pris une place centrale dans le débat public depuis le décès de Lyhanna, 11 ans, dont le corps a été retrouvé le 4 juin dans le Gers. Le principal suspect, Jérôme Barella, avait déjà été accusé de viols sur mineures sans être entendu par des enquêteurs.

AFP