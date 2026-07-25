À retenir ce soir : disparition de Quentin Dumontier, un homme poignardé, grève chez Derichebourg, incendie en Gironde et Tour Auto 2026

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 25 juillet 2026 : - La Saline-les-Bains : Quentin Dumontier toujours porté disparu, son couteau retrouvé dans une ravine - Saint-Benoît : un jeune homme poignardé au centre commercial de Beaulieu, l'agresseur présumé en garde à vue - Grève chez Derichebourg-OI : la Civis engage une autre entreprise pour collecter les déchets - [Photos-Vidéos] Incendies : le feu à 30 kilomètres de Bordeaux, près de 200.000 personnes évacuées au total - Tour Auto 2026 : Rehane Gany domine le classement général

Ce vendredi 24 juillet 2026 à 13 heures, les proches de Quentin Dumontier, porté disparu depuis le mercredi 8 juillet dernier à la Saline-les-Hauts, ont organisé une battue pour tenter de retrouver le jeune homme de 31 ans. Celle-ci a permis de trouver un premier indice, le couteau de l'homme disparu, dans une ravine. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter sans délai les enquêteurs.

Un jeune homme a été poignardé ce vendredi 24 juillet 2026, alors qu'il se trouvait au centre commercial de Beaulieu à Saint-Benoît, informe un média local. Une information confirmée à Imaz Press par la gendarmerie. Il a été transporté au GHER en urgence absolue. L'agresseur présumé est lui en garde à vue. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de cette agression.

À l’issue du délai de 48 heures fixé par la deuxième mise en demeure adressée à la société Derichebourg OI, la Civis constate que le rétablissement intégral du service de collecte des déchets n’a pas été effectué sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île. La collectivité a donc pris la décision d'engager une autre entreprise pour assurer la collecte des déchets. La grève entre la société Derichebourg OI et ses salariés se poursuit.

Plus de 200.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés : les flammes continuaient vendredi soir de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et prévoient des milliers d'évacuations supplémentaires.

Ce samedi 25 juillet 2026, le Tour Auto 2026 continue sa course sur les routes de La Réunion. Rehane Gany brille une nouvelle fois en remportant la spéciale des Radiers et celle de Cambourg. Toutefois, des incidents ont compliqué le bon déroulé de l'évènement. Un accident survenu entre la voiture 42 et un véhicule léger a retardé la spéciale d'après, sans faire de blessé grave. La sixième spéciale a été annulée à cause de spectateurs ne respectant pas les consignes de sécurité. Rehane Gany termine en tête du classement devant Damien Dorseuil et Nazim Bangui. Jonathan Laup finit lui 4ème.