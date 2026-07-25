La Saline-les-Bains : Quentin Dumontier toujours porté disparu, son couteau retrouvé dans une ravine

Ce vendredi 24 juillet 2026 à 13 heures, les proches de Quentin Dumontier, porté disparu depuis le mercredi 8 juillet dernier à la Saline-les-Bains, ont organisé une battue pour tenter de retrouver le jeune homme de 31 ans. Celle-ci a permis de trouver un premier indice, le couteau de l'homme disparu, dans une ravine. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter sans délai les enquêteurs (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les proches de Quentin Dumontier ont lancé un appel aux volontaires afin d'organiser une battue pour le retrouver ou au moins trouver une piste. Ce vendredi 24 juillet 2026, la battu a permis de trouver le couteau "appartenant à Quentin dans la ravine", écrivent ses proches.

"Nous espérons que cet élément pourra aider à faire avancer les recherches. Merci encore à toutes les personnes mobilisées et à tous ceux qui continuent de partager et de soutenir les recherches", ajoutent-ils.

- Plus de 15 jours que Quentin Dumontier a disparu -

Cela fait maintenant depuis le 8 juillet 2026 aux alentours de 10h30, que Quentin Dumontier est porté disparu. Ses proches sont sans nouvelle depuis.

Selon le signalement communiqué par les gendarmes, Quentin Dumontier mesure environ 1,95 m, pèse 90 kg et présente une corpulence sportive. Il porte une barbe brune, peut être muni de lunettes de vue, présente une pommette plus haute que l'autre et possède un tatouage sur le bras droit.

Les personnes ayant aperçu Quentin Dumontier ou disposant d'informations permettant de le localiser sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Trois-Bassins au 02 62 24 81 08 ou à composer le 17.

La gendarmerie appelle également la population à partager largement cet appel à témoins afin de faciliter les recherches.

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