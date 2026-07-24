À la une de ce samedi : ne jetez plus, incendie en Gironde, Moulin à eau menacé, rétro, greffe de cornée et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 25 juillet 2026 : - Télévisions, aspirateurs : donnez-les, recyclez-les, mais surtout… arrêtez de les jeter dans la nature - [Photos-Vidéos] Sud-Ouest : plus de 140.000 personnes évacuées, les flammes s'approchent de Bordeaux - Saint-Paul : un arbre menace de chuter et d'endommager le Moulin à Eau, des travaux entamés - La rétro de la semaine : l'Espagne championne du monde, école catholique, Cart'Monétik, pensions alimentaires et moustiques résistants - La greffe de cornée, parfois vitale pour réparer la vue - La pa Météo France i di, sé zot i di - un beau début de week-end (Photo www.imazpress.com)

La Réunion croule sous les déchets électroniques ou électriques. Télévisions, aspirateurs, piles… ces équipements font partie intégrante du quotidien. En fin de vie, ces appareils peuvent se retrouver dans la nature. Arrêtons les dépôts sauvages. Donnez-les, jetez-les… mais dans les bons points de collecte, pas comme de vulgaires déchets. En 2025, 10,85 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques par habitant ont été collectés à La Réunion.

Plus de 140.000 personnes évacuées et 22.000 hectares brûlés: les flammes continuaient vendredi soir de dévorer les Landes et surtout la Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et prévoient des milliers d'évacuations supplémentaires.

À la suite des épisodes climatiques successifs (cyclones, fortes pluies et vents violents), un pyé tamarin situé à proximité du Moulin à Eau de Saint-Paul présente un risque de chute sur la voirie communale. Cette situation fragilise également une partie de l'ouvrage historique. Des travaux ont été entamés ce lundi 20 juillet 2026. Pendant la durée du chantier, la voie située sous l'arbre est temporairement fermée, tandis que l'arbre dangereux va être abattu

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2026 :

• Lundi 20 juillet - Mondial-2026 : l'Espagne sur le toit du monde, l’Argentine battue

• Mardi 21 juillet - École Sainte-Bernadette à Saint-Paul : des familles dénoncent un climat de peur, le diocèse assure suivre la situation

• Mercredi 22 juillet - Département : pour des bénéficiaires du Pass'Loisirs et du pass Transports, la Cart'Monétik n'est pas toujours un bon plan

• Jeudi 23 juillet - Pensions alimentaires à La Réunion : plus de 22.000 dossiers traités par la Caf et 10,5 millions d'euros récupérés

• Vendredi 24 juillet - Selon une étude : les sprays anti-moustiques pourraient un jour... attirer les moustiques

"J'étais devenue aveugle" et "ça m'a rendu ma vie": la greffe de cornée, parfois la seule possibilité pour réparer la vue, se développe en France mais plusieurs freins restent à lever pour répondre à tous les besoins.

Pour ce samedi 25 juillet 2026, Matante Rosina nous annonce une matinée largement ensoleillée sur toute l'île. Dans l'après-midi, quelques nuages s'installent dans les Hauts. Ailleurs, le soleil continue de faire de belles apparitions.