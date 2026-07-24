À retenir ce soir : Tour Auto, médailles en canoë-kayak, mouvements religieux, disparition inquiétante et incendies

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 23 juillet 2026 : - Tour Auto 2026 : Damien Dorseuil prend la tête de la spéciale des Trois Bancs, Rehane Gany s'impose sur les deux spéciales Petite France - Canoë-kayak : 13 médailles et 5 titres de champion de France pour La Réunion - Religion : l’évêque met en garde contre deux mouvements religieux présents à La Réunion - Disparition inquiétante : la gendarmerie recherche Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun - [Photos] Incendies : 40.000 personnes évacuent le Cap-Ferret, 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits" à Biscarrosse
Tour Auto 2026 : Damien Dorseuil prend la tête de la spéciale des Trois Bancs, Rehane Gany s'impose sur les deux spéciales Petite France
(Actualisé) Ce vendredi 24 juillet 2026, a été donné le coup d'envoi de la 57ème édition du Tour Auto de La Réunion. Durant trois jours, les pilotes et leurs co-pilotes vont faire ronfler les moteurs de leurs voitures sportives. Au programme, 590 kilomètres répartis sur huit communes. Damien Dorseuil a pris la tête de la spéciale des Trois Bancs, suivi de Rehane Gany. Ce dernier a ensuite remporté la seconde et la troisième spéciales de la journée, Petite France 1 et 2.
Canoë-kayak : 13 médailles et 5 titres de champion de France pour La Réunion
Avec 13 médailles, dont 5 titres de champion de France, une première sélection en équipe de France U18 en kayak cross et une bourse d'excellence remise par Tony Estanguet, le canoë-kayak réunionnais vient de réaliser les meilleurs championnats de France de son histoire.
Religion : l’évêque met en garde contre deux mouvements religieux présents à La Réunion
Dans sa dernière circulaire, datant du 15 juillet 2026 et publiée ce jeudi 23 juillet, l’évêque Mgr Pascal Chane-Teng met en garde sur deux mouvements religieux au sein du diocèse de La Réunion : l'Ordre romain de la Mère rédemptrice et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.
Disparition inquiétante : la gendarmerie recherche Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun
La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, âgé de 86 ans, disparu depuis le lundi 20 juillet 2026. Il a quitté son domicile situé à Saint-Louis le 20 juillet vers 11 h 00.
[Photos] Incendies : 40.000 personnes évacuent le Cap-Ferret, 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits" à Biscarrosse
Le feu de forêt qui menace depuis jeudi Biscarrosse (Landes) et a parcouru 2.600 hectares vendredi à la mi-journée, a fait d’importants dégâts avec 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", voire "détruits", a déclaré le préfet Gilles Clavel.