À retenir ce soir : Tour Auto, médailles en canoë-kayak, mouvements religieux, disparition inquiétante et incendies

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 23 juillet 2026 : - Tour Auto 2026 : Damien Dorseuil prend la tête de la spéciale des Trois Bancs, Rehane Gany s'impose sur les deux spéciales Petite France - Canoë-kayak : 13 médailles et 5 titres de champion de France pour La Réunion - Religion : l’évêque met en garde contre deux mouvements religieux présents à La Réunion - Disparition inquiétante : la gendarmerie recherche Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun - [Photos] Incendies : 40.000 personnes évacuent le Cap-Ferret, 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits" à Biscarrosse

(Actualisé) Ce vendredi 24 juillet 2026, a été donné le coup d'envoi de la 57ème édition du Tour Auto de La Réunion. Durant trois jours, les pilotes et leurs co-pilotes vont faire ronfler les moteurs de leurs voitures sportives. Au programme, 590 kilomètres répartis sur huit communes. Damien Dorseuil a pris la tête de la spéciale des Trois Bancs, suivi de Rehane Gany. Ce dernier a ensuite remporté la seconde et la troisième spéciales de la journée, Petite France 1 et 2.

Avec 13 médailles, dont 5 titres de champion de France, une première sélection en équipe de France U18 en kayak cross et une bourse d'excellence remise par Tony Estanguet, le canoë-kayak réunionnais vient de réaliser les meilleurs championnats de France de son histoire.

Dans sa dernière circulaire, datant du 15 juillet 2026 et publiée ce jeudi 23 juillet, l’évêque Mgr Pascal Chane-Teng met en garde sur deux mouvements religieux au sein du diocèse de La Réunion : l'Ordre romain de la Mère rédemptrice et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.

La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, âgé de 86 ans, disparu depuis le lundi 20 juillet 2026. Il a quitté son domicile situé à Saint-Louis le 20 juillet vers 11 h 00.

Le feu de forêt qui menace depuis jeudi Biscarrosse (Landes) et a parcouru 2.600 hectares vendredi à la mi-journée, a fait d’importants dégâts avec 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", voire "détruits", a déclaré le préfet Gilles Clavel.