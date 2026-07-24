La star jamaïcaine Shenseea pour la première fois en concert à La Réunion

Figure incontournable de la scène dancehall internationale, la chanteuse jamaïcaine Shenseea se produira à la Nordev, à Saint-Denis, le samedi 8 août 2026. Après un passage par le Festival Somaroho à Madagascar, l'artiste nommée aux Grammy Awards fera escale à La Réunion pour un concert événement, avec en première partie Nesly et de la Réunionnaise Léa Churros.

Vous vous êtes peut-être déjà déhanché sur ses chansons. L'une des plus grandes voix du dancehall actuel fera bientôt vibrer La Réunion. Le 8 août prochain, la chanteuse jamaïcaine Shenseea, de son vrai nom Chinsea Linda Lee, investira la scène de la Nordev, à Saint-Denis. Une première dans l'île.

La soirée débutera avec deux artistes bien connus du public réunionnais. Nesly, chanteuse originaire de Martinique et de Guyane, ouvrira les festivités avec son univers mêlant zouk et musiques urbaines. Elle sera suivie de Léa Churros, qu'on ne présente plus. Révélée avec son titre "Laisse-toi aller", visionné plus de 15 millions de fois, la jeune artiste réunionnaise poursuit son ascension après avoir rempli le Casino de Paris en septembre dernier.

- Une nomination aux Grammy Awards et des collaborations avec des stars internationales -

Née en 1996 en Jamaïque, Shenseea s'est imposée en quelques années comme l'une des artistes les plus influentes de la nouvelle génération dancehall. Révélée grâce au titre "Loodi", en 2016, enregistré avec la légende du genre Vybz Kartel, elle a rapidement franchi les frontières de la Caraïbe pour collaborer avec de nombreuses stars internationales, parmi lesquelles Kanye West, Megan Thee Stallion, Calvin Harris, Charlie Puth, The Chainsmokers ou encore Wizkid. Écoutez.

Signée chez Interscope Records, elle a sorti deux albums studio, Alpha (2022) et Never Gets Late Here (2024). Le premier s'est hissé à la deuxième place du classement Billboard Reggae, tandis que le second lui a valu une nomination aux Grammy Awards 2025 dans la catégorie du meilleur album reggae.

Récompensée par deux MOBO Awards et un NAACP Image Award, Shenseea cumule également des centaines de millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Son titre "Hit & Run" approche les 200 millions de vues sur YouTube, tandis que sa collaboration "Shake It To The Max (FLY) Remix", avec MOLIY, Skillibeng et Silent Addy, figure parmi les succès mondiaux de ces derniers mois.

- Pour la première fois à La Réunion -

Le rendez-vous est fixé à partir de 20 heures, à la Nordev. Les billets sont proposés au tarif de 29 euros en prévente et 35 euros sur place. Pour réserver une des 500 places Carré Or VIP commercialisées, il faudra compter 150 euros.

Avant de rejoindre l'île, l'artiste sera l'une des têtes d'affiche du festival Somaroho, organisé du 5 au 9 août à Nosy Be, à Madagascar, où elle partagera notamment l'affiche avec la chanteuse mahoraise Zily.