Religion : l’évêque met en garde contre deux mouvements religieux présents à La Réunion

(Actualisé) Dans sa dernière circulaire, datant du 15 juillet 2026 et publiée ce jeudi 23 juillet, l’évêque Mgr Pascal Chane-Teng met en garde sur deux mouvements religieux au sein du diocèse de La Réunion : l'Ordre romain de la Mère rédemptrice et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Il évoque "l’Ordre romain de Marie Notre Dame de France", ou "Ordre romain de la Mère rédemptrice" (ORMR). Un groupe qui, selon l’évêque de La Réunion, commence à avoir des sympathisants dans le diocèse. "Il n'est pas reconnu par l'Eglise catholique", assure Mgr Pascal Chane-Teng.

Selon la Tribune Chretienne, le mouvement "se présente comme une communauté vivant de la prière, du travail agricole et de l’entraide fraternelle, avec pour mission affichée de soutenir l’Église, la France et les nations chrétiennes. Toutefois, l’univers développé par le mouvement ne se limite pas à la vie communautaire. Ses publications accordent une place importante à des révélations privées attribuées à un certain "Henri", présenté comme un mystique".

L'évêque de La Réunion rappelle d'ailleurs que plusieurs diocèses de France mettent d’ailleurs en garde les catholiques contre ce mouvement, en raison de l'absence de reconnaissance canonique et de possibles dérives.

- Deux mouvements religieux présents à La Réunion -

Le Nonce Apostolique en France informe les évêques de France que le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a émis un décret le 2 juillet 2026 stipulant : "Les clercs et les fidèles laïcs sont invités à ne pas adhérer au schisme de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, car ils s'exposeraient ipso facto à la peine d'excommunication latae sententiae". Le décret précise aussi que les sacrements de pénitence et de mariage administrés par ces prêtres sont invalides.

À Écône, en Suisse, le 1er juillet dernier, la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X a consacré quatre nouveaux évêques, malgré les mises en garde. Dans la foulée, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a déclaré l'excommunication latae sententiae de Mgr Alfonso de Galarreta, supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, des quatre nouveaux prélats ainsi que de Mgr Bernard Fellay, coconsécrateur.

La circulaire de l'évêque de La Réunion à ce sujet est à retrouver, dans son intégralité, sur le site du diocèse.

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