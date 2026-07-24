Saint-Paul : la circulation modifiée ce vendredi, à l'occasion du Tour auto

À l'occasion du 57ᵉ Tour auto rallye de La Réunion, des restrictions de circulation et de stationnement sont mises en place ce vendredi 24 juillet 2026, sur plusieurs secteurs de Saint-Paul, afin de garantir le bon déroulement de l'épreuve et la sécurité de tous. La ville de Saint-Paul invite les automobilistes et les riverains à anticiper leurs déplacements. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

De 6h à 20h, l'accès et le stationnement seront interdits sur :

•le parking du stade Paul Julius Bénard,

•le parking du boulodrome (rue Jacquot),

•le parking de covoiturage de la Chaussée Royale (à partir de 18h),

•la voie réservée aux bus entre Cambaie et le stade Paul Julius Bénard.

De 14h à 23h30, la circulation sera également interdite sur plusieurs voies des Hauts de Saint-Paul, notamment :

• chemin Plante à Parfum,

• chemin des Barrières,

• chemin Féoga n°2,

ainsi que sur plusieurs voies adjacentes au parcours de la course. Le stationnement sera également interdit sur certains tronçons du chemin des Barrières et du chemin Hoarau.