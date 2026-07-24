Canoë-kayak : 13 médailles et 5 titres de champion de France pour La Réunion

Avec 13 médailles, dont 5 titres de champion de France, une première sélection en équipe de France U18 en kayak cross et une bourse d'excellence remise par Tony Estanguet, le canoë-kayak réunionnais vient de réaliser les meilleurs championnats de France de son histoire (Photos : Niagara Canoë Kayak Club)

Parmi les meilleurs, Ethan Almar, licencié au Niagara Canoë Kayak Club de Sainte-Suzanne. Le jeune garçon décroche le titre national en canoë monoplace U15.

Le Réunionnais s'est imposé devant Gabin Estanguet (Pau) et Thomas Barthélémy (Ancerville), montant ainsi sur la plus haute marche du podium et offrant au canoë-kayak réunionnais un premier sacre national de cette envergure.

Cette victoire marque une étape importante pour le sport réunionnais et vient récompenser le travail accompli par Ethan, son club et l'ensemble des acteurs de la discipline sur l'île.

- 13 médailles et 5 titres de Champion de France pour le canoë-kayak réunionnais -

Avec 13 médailles, dont 5 titres de Champion de France, une première sélection en équipe de France U18 en kayak cross; le canoë-kayak réunionnais vient de réaliser les meilleurs Championnats de France de son histoire.

Ces performances sont d'autant plus remarquables que les jeunes Réunionnais s'entraînent toute l'année à plus de 9.000 kilomètres des principaux pôles d'entraînement de l'Hexagone.

"Malgré les contraintes liées à l'insularité, à l'éloignement des compétitions nationales et aux coûts de déplacement, ils rivalisent aujourd'hui avec les meilleurs clubs français et démontrent que l'excellence sportive peut également s'écrire depuis La Réunion", se félicite le président du Niagara Canoë Kayak Club, Jean-Michel Jackson.

La délégation réunionnaise a également brillé grâce au duo composé de Pauline Narbaud et Angèle Lebreton, sacrées Championnes de France Minimes en Kayay biplace sur 500 mètres après une finale parfaitement maîtrisée devant les équipages de Nouvelle-Aquitaine et de Guadeloupe.

En individuel, Pauline et Angèle ont également confirmé leur excellent niveau en atteignant les finales nationales.

Une génération qui collectionne les médailles

La Short Race (Surfski en mer) est venue confirmer l'excellent niveau de cette jeune génération avec :

- Lily Biso – Championne de France U18

- Arthur Laforêt – Médaille de bronze U18

- Pauline Narbaud – Championne de France U15

- Angèle Lebreton – Vice-championne de France U15

- Ethan Almar – Champion de France U15

- Liam Dias – Médaille de bronze U15

Au total, les athlètes réunionnais repartent avec 13 médailles, dont 5 titres de Champion de France, un résultat sans précédent.

- Une bourse pour Riwal pour accéder au haut niveau international -

Lors de ces Championnats de France, Riwal a également reçu des mains de Tony Estanguet, triple champion olympique et ancien président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une bourse destinée à accompagner son parcours vers le haut niveau international.

Les prochaines semaines seront particulièrement importantes puisque l'équipe de France U18 de slalom et de kayak cross disputera les Championnats d'Europe, puis les Championnats du Monde, avec la présence de Riwal sous le maillot tricolore.

"Ces performances sont le fruit de nombreuses années de travail menées par les entraîneurs, les bénévoles, les dirigeants, les familles et les partenaires qui accompagnent quotidiennement les jeunes sportifs réunionnais", souligne Jean-Michel Jackson.

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