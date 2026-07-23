La Saline-les-Bains : 15 jours que Quentin Dumontier a disparu, une battue organisée pour le retrouver

Ce vendredi 24 juillet 2026 à 13 heures, les proches de Quentin Dumontier, porté disparu depuis le mercredi 8 juillet dernier à la Saline-les-Bains, organisent une battue pour tenter de retrouver le jeune homme de 31 ans. Le rendez-vous est fixé à l'aire du Tabac. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter sans délai les enquêteurs (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

"Votre présence est précieuse. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons couvrir de terrain et augmenter les chances de retrouver Quentin", précisent ses proches sur les réseaux.

Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez apporter une aide essentielle en récupérant des affiches à la station TotalEnergies de La Saline et en les affichant près de chez vous : commerces, panneaux d'affichage autorisés, arrêts de bus, lieux fréquentés...

Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie de La Réunion indique que l'homme de 31 ans a quitté son domicile situé à La Saline-les-Hauts aux alentours de 10h30, le 8 juillet 2026, sans donner de nouvelles depuis.

Selon le signalement communiqué par les gendarmes, Quentin Dumontier mesure environ 1,95 m, pèse 90 kg et présente une corpulence sportive. Il porte une barbe brune, peut être muni de lunettes de vue, présente une pommette plus haute que l'autre et possède un tatouage sur le bras droit.

Les personnes ayant aperçu Quentin Dumontier ou disposant d'informations permettant de le localiser sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Trois-Bassins au 02 62 24 81 08 ou à composer le 17.

La gendarmerie appelle également la population à partager largement cet appel à témoins afin de faciliter les recherches.

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