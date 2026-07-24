L'Iran et les Etats-Unis se disent déterminés à poursuivre leurs attaques

L'Iran et les États-Unis se sont dits déterminés jeudi à poursuivre leurs attaques au Moyen-Orient, au moment où les rebelles houthis, alliés yéménites de Téhéran, ont ouvert un deuxième front dans la guerre en revendiquant des attaques en mer Rouge.

Les affrontements entre Téhéran et Washington, qui ont repris le 7 juillet, font craindre un blocage durable des exportations d'hydrocarbures puisque le stratégique détroit d'Ormuz est verrouillé par l'Iran et que les Houthis ont annoncé un blocus des navires d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut.

Avec pour conséquence une flambée des cours du pétrole: le baril de Brent a dépassé les 100 dollars jeudi, loin de l'accalmie qui avait suivi la signature d'un protocole d'accord irano-américain mi-juin.

Face aux menaces sur la navigation dans la région, Donald Trump a affirmé jeudi soir que les fonds iraniens gelés aux Etats-Unis serviraient désormais à rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le Golfe.

"A partir de maintenant, tous les dommages causés aux navires, à la cargaison ou à tout autre élément s'y rapportant, seront payés par l'argent iranien que les Etats-Unis ont en leur possession et contrôlent", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, sans fournir davantage de détails sur le mécanisme envisagé.

- "Hors de contrôle" -

La situation au Moyen-Orient est "hors de contrôle" et "au bord de l'inimaginable", s'est alarmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.

Après une douzième nuit consécutive d'hostilités, l'armée iranienne a juré qu'elle poursuivrait ses "représailles", tant que les attaques américaines "perdureront".

Le Koweït a ainsi dit jeudi soir faire face à des attaques de missiles et de drones iraniens, après que les sirènes d'alerte ont retenti dans le pays.

L'armée jordanienne a elle fait état de dix missiles et drones tirés vers le royaume ces dernières 24 heures, dont neuf interceptés.

Donald Trump a menacé de son côté l'Iran et les Houthis d'une "punition militaire majeure".

L'armée américaine a dit avoir visé des cibles militaires iraniennes pour "réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux" transitant par le détroit d'Ormuz, au cœur des tensions.

Des médias iraniens ont rapporté des frappes à deux reprises sur Bouchehr, ville où se trouve la seule centrale nucléaire en fonctionnement du pays, et à Chalamcheh, à proximité d'un poste-frontière avec l'Irak, où deux personnes ont été tuées.

D'autres bombardements ont été signalés sur des villes côtières et une agence iranienne a fait état en soirée d'une frappe de missile américain contre l'île de Qeshm, près d'Ormuz.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé une attitude "irrationnelle" des Etats-Unis.

- Attaques des Houthis -

La dispute irano-américaine sur le contrôle du détroit d'Ormuz, par lequel transitait d'ordinaire un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures, a déclenché la reprise des hostilités.

La République islamique veut y instaurer des frais de passage et n'autorise qu'un itinéraire, le long de ses côtes, menaçant de s'en prendre à tout navire contrevenant.

Les Gardiens de la Révolution, son armée idéologique, ont affirmé jeudi avoir stoppé trois pétroliers qui tentaient de le franchir.

En réaction, les Etats-Unis imposent un blocus maritime à l'Iran. Le commandement pour le Moyen-Orient (Centcom) a précisé jeudi qu'au cours des neuf derniers jours, ses forces avaient "dérouté 12 navires commerciaux et en ont immobilisé un", pour les empêcher "d'entrer dans ou de quitter les ports iraniens".

De l'autre côté de la péninsule arabique, en mer Rouge, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont revendiqué jeudi des attaques contre deux pétroliers saoudiens. Les rebelles font peser une menace sur la navigation par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au Golfe d'Aden et dont l'importance s'est accrue depuis le blocage d'Ormuz.

Après avoir annoncé lundi un blocus maritime de l'Arabie saoudite, ils avaient menacé de viser les navires tentant de se frayer un passage.

Une source officielle saoudienne a confirmé qu'un navire appartenant à une société saoudienne avait été "pris pour cible", provoquant un incendie, selon l'agence officielle SPA.

AFP