Marineland : 8 des 12 dauphins transférés en Espagne

Huit des 12 dauphins qui restaient au Marineland d’Antibes ont été transférés "en toute sécurité" dans un parc à Benalmadena, près de Malaga, dans le sud de l’Espagne, ont confirmé jeudi la direction du parc français fermé depuis janvier 2025 et les autorités françaises.

Mercredi soir, plusieurs associations de défense des animaux avaient diffusé des images des dauphins placés sur des brancards souples et portés à l’aide d’une grue dans des camions équipés pour le transport d’animaux vivants.

Les camions ont ensuite pris la route de l’aéroport, d’où les dauphins se sont envolés vers Malaga. Mercredi à la mi-journée, ils étaient tous dans leur nouveau bassin au parc de Selwo Marina, fermé toute la journée pour l’occasion.

"Leur transport s’est passé en toute sécurité. Les dauphins sont actuellement pris en charge sur leur lieu de destination par les équipes vétérinaires et animalières espagnoles et françaises, qui veillent à leur bien-être et à leur acclimatation", a assuré Marineland dans un court communiqué.

"Cette étape marque le début, comme je m’y suis engagé, du transfert des cétacés du Marineland pour répondre à l’urgence de la situation", a indiqué le ministre délégué à la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, sur X.

"Depuis sa fermeture, le parc Marineland fait face à une situation qui devient critique au regard de l’instabilité de certains bassins qui présentent un risque de rupture. Le déplacement des orques et des dauphins est une nécessité pour garantir leur survie et leur bien-être" a pour sa part indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes dans un communiqué.

A l’avenir, ces huit dauphins pourraient revenir en France dans un centre d’accueil en projet au zoo de Beauval (Loir-et-Cher).

Les quatre dauphins restants doivent partir ensuite vers un parc à Valence, dans l’est de l’Espagne, tandis que les deux orques pourraient rejoindre Tenerife, aux îles Canaries. Leur départ, annoncé pour juin, a été retardé de plusieurs mois en raison de discussions toujours en cours au sein du parc espagnol, selon la direction de Marineland.

Plusieurs associations avaient tenté de s’opposer au départ des dauphins vers un parc où ils assureront de nouveau des spectacles et pourraient éventuellement se reproduire, y voyant une trahison de l’esprit de la loi de 2021 l’interdisant désormais en France.

Marineland et quelques défenseurs des animaux assuraient pour leur part que la sécurité des cétacés n’était plus assurée dans les bassins vieillissants du parc vide.

La même question s’est posée à Marineland Canada, un parc homonyme mais sans lien avec celui d’Antibes, longtemps attraction lucrative près des chutes du Niagara mais fermé depuis 2024, avec une trentaine de bélugas en perdition dans ses bassins.

Après avoir menacé de les euthanasier faute de moyens pour assurer leur subsistance, le parc a présenté en janvier un plan pour les évacuer, essentiellement vers des parcs aux Etats-Unis.

Les opérations de transfert ont débuté mardi, avec le départ de six bélugas: quatre ont rejoint le Shedd Aquarium à Chicago et les deux autres le SeaWorld de San Antonio. 22 autres bélugas doivent encore être transférés aux Etats-Unis.

Selon une ONG et La Presse canadienne, les deux derniers bélugas doivent s’envoler pour le parc de Valence où sont déjà attendus les quatre derniers dauphins du Marineland d’Antibes.

AFP