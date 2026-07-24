Disparition inquiétante : la gendarmerie recherche Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun

La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun, âgé de 86 ans, disparu depuis le lundi 20 juillet 2026. Il a quitté son domicile situé à Saint-Louis le 20 juillet vers 11 h 00. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L'homme mesure environ 1,70m et est de corpulence très mince avec environ 40kg. Il a des cheveux noirs et un point noir sur la joue droite. Il portait un gilet noir au moment de sa disparition.

La gendarmerie de La Réunion précise qu'il possède une Opel Mokka électrique blanche avec le toit noir, immatriculée HF-829-PP.

Si vous avez vu Jean-Baptiste Cheung-Kivan Yeun ou disposez d'informations permettant de le localiser, contactez sans délai la brigade de gendarmerie de Saint-Louis au 02 62 45 82 82 ou composez le 17. Toute information, même si elle vous paraît anodine, peut être déterminante.