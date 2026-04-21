Les entreprises réunionnaises prévoient près de 34.000 recrutements en 2026

Malgré un contexte économique plus prudent, les entreprises réunionnaises prévoient 33.900 recrutements en 2026, soit 1.100 de moins par rapport à 2025 (-3%) contre -6.5% au niveau national. "Parmi ces 33.900 projets de recrutements, 14.100 concernent les établissements publics et les associations et 19.800 les établissements privés soit 58% des intentions d'embauche" précise France Travail dans un communiqué publié ce mardi 21 avril 2026 (Photo www.imazpress.com).

"Dans les établissements privés, le nombre de projets de recrutement diminue légèrement (-1%). Ce ralentissement touche les secteurs des services aux

entreprises (sécurité, transport...) et le commerce. En revanche, quatre secteurs se distinguent à La Réunion : les services aux particuliers (santé et action sociale ... ) +22%, la construction +11%, l'industrie +9% et l'agriculture +3%" détaille France Travail.

"Le signal de fond reste donc encourageant : les besoins demeurent massifs dans les secteurs stratégiques et prioritaires" commente la structure.

- Un fort besoin de recruter mais des difficultés persistantes

Par ailleurs l’enquête montre que 47% des employeurs du secteur privé estiment que leurs recrutements seront difficiles. Si ces difficultés ont tendance à baisser (-3 pts), elles restent fortes dans les structures de moins de 10 salariés, et dans les secteurs de l'agriculture, de la

construction et de l'hébergement-restauration.

Ces tensions durables montrent bien que le sujet n’est plus seulement celui du recrutement, mais celui de l’adaptation des compétences aux grandes transformations.

www.imazpress.com / [email protected]