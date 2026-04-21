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École Flacourt à Sainte-Marie : 15 enseignants remplaçants pour une même classe depuis le début de l'année, les parents sont en colère

  • Publié le 21 avril 2026 à 09:00
  • Actualisé le 21 avril 2026 à 09:13
15 remplaçants depuis le début de l'année : Mobilisation des parents de l'école de Flacourt
15 remplaçants depuis le début de l'année : Mobilisation des parents de l'école de Flacourt
15 remplaçants depuis le début de l'année : Mobilisation des parents de l'école de Flacourt
15 remplaçants depuis le début de l'année : Mobilisation des parents de l'école de Flacourt

Ce mardi 21 avril 2026, les parents d'élèves de l’école élémentaire publique de Flacourt à Sainte-Marie ont décidé de se réunir devant l’établissement afin de faire entendre leur mécontentement. Ils dénoncent une "déscolarisation" des enfants faute d'enseignant fixe depuis la rentrée. Pas moins de 15 enseignants se sont succédé depuis la rentrée en août 2025. Ils alertent sur la qualité de prise en charge des élèves et demandent des solutions pérennes. Plus d'informations à venir. ( Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com))

Éducation, Sainte-Marie, École, Éducation nationale

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1 Commentaires
achtung
achtung
1 heure

C'est au rectorat qu'il faut aller, pas devant l'école

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