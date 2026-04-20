Météo : un mardi généreux en soleil

Pour ce mardi 21 avril 2026, Matante Rosina nous annonce une belle matinée bien ensoleillée sur toute l'île, quelques gouttes tout au plus sur l'est, rien de méchant. Au fil des heures, les nuages prennent possession de l'intérieur et des hauts, avec des averses temporaires l'après-midi sur le nord-ouest et le secteur du volcan. Entre Saint-Gilles et Saint-Joseph, le littoral garde un beau temps ensoleillé toute la journée, une belle journée pour profiter des plages.(photo Richard Bouet/www.imazpress.com)