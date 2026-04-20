Saint-Denis : "Un dimanche (pas si) classique" fait son retour

L'association Kuda Bux et la ville de Saint-Denis, annonce le retour de l'événement "Un dimanche (pas si) classique", le 26 avril 2026 à partir de 18 heures au Jardin de la Liberté, à Saint-Denis. Un rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, qui promet d'être inoubliable. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pour son grand retour, "Un dimanche (pas si) classique", vous a concocté une soirée en deux temps. Le duo électro-lyrique Versus, fera l'ouverture de 18 heures à 18 heures 30.

Dès 18 heures 45, le duo d’exception Ballaké Sissoko et Piers Faccini, embarquera le public pour un voyage entre poésie sensible et sonorités du monde.

Un concer d'une heure, en collaboration avec le Kabardock et la mairie de Saint-Denis.

Une éco buvette vous permettra de patienter autour d’un verre entre 17 heures er 18 heures. L'éco buvette sera encore disponible pour ceux qui souhaitent échanger après le concert jusqu’à 20h.

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