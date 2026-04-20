À retenir ce soir : mule décédée, trafic de stupéfiants, Léa Fontaine, volcan et Jazz Dann Port

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 20 avril 2026 : - Une mule meurt en plein vol à destination de La Réunion, un trafic international de cocaïne révélé - A La Réunion la justice dit "réaffirmer son engagement dans la lutte contre le trafic de stupéfiants" - Judo : la Réunionnaise Léa Fontaine vice-championne d'Europe des + 78 kg - Piton de la Fournaise : le trémor volcanique est toujours présent, la reprise des émissions de lave n’est pas exclue - Musique : la programmation complète du festival Jazz Dann Port 2026 dévoilée

Le décès d’un passager montpelliérain transportant de la cocaïne dans son corps, sur un vol parti de l'Hexagone à destination de La Réunion, met en lumière l’ampleur des réseaux internationaux. Sur l’île, la justice alerte sur une montée en puissance inquiétante des trafics de stupéfiants.

Dans un communiqué publié ce lundi matin 20 avril 2026 la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot souligne que "le trafic de stupéfiants sur le département de La Réunion, connaît des évolutions notables". Elle note aussi "une augmentation constante du nombre de procédures judiciaires, résultat de l’ensemble des actions menées par les services, douane, police et gendarmerie, sous l’autorité du parquet de Saint-Denis, et pour les dossiers les plus importants, dans le cadre de procédures d’instruction".

Ce dimanche 19 avril 2026 à Tbilissi, capitale de la Géorgie, la Réunionnaise Léa Fontaine a remporté la médaille d'argent des +78 kg aux Championnats d'Europe de judo. Elle affrontait en finale européenne la sportive israélienne Raz Hershkon c'est cette dernière qui repart avec la médaille d'or.

Un trémor est toujours enregistré depuis environ 6h20 ce dimanche 19 avril 2026. L’intensité de ce signal sismique associé à la circulation de fluides magmatique, "est actuellement de faible amplitude et montre des fluctuations" indique, ce lundi 20 avril, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "La présence de ce trémor indique néanmoins la présence de magma à faible profondeur, ainsi une reprise des émissions de lave n’est pas exclue" notent les volcanologues

La 3ᵉ édition du Festival Jazz Dann Port aura lieu du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2026 et ce dimanche 19 avril, la Ville du Port et Réunion Culture ont levé le voile sur l’ensemble de la programmation. Une programmation ambitieuse et éclectique, réunissant des artistes locaux et internationaux, est proposé au public. Parmi les têtes d’affiche : Gregory Porter, Danyèl Waro, Yuri Buenaventura, Femi Kuti, PLL, 1T1, Ziskakan, Richard Galliano, Sskyron, Tine Poppy, Faiz Ali Faiz and Titi Robin…