Judo : la Saint-Leusienne Léa Fontaine vice-championne d'Europe des + 78 kg

Ce dimanche 19 avril 2026 à Tbilissi, capitale de la Géorgie, la Réunionnaise Léa Fontaine a remporté la médaille d'argent des +78 kg aux Championnats d'Europe de judo. Elle affrontait en finale européenne la sportive israélienne Raz Hershkon, c'est cette dernière qui repart avec la médaille d'or. (Photos : Fédération française de judo)

Même si elle fait très certainement la fierté des Réunionnais, la Saint-Leusienne Léa Fontaine, est déçue de ne pas repartir avec la médaille d’or.

"Je suis passée à côté d'une finale européenne. Tout ça, ça me saoule."

Interrogée par nos confrères de L'Équipe, Léa Fontaine, déçue, raconte : " Ça fait trois finales où je passe à côté, ça commence un peu à me saouler. Après, il va falloir que je me pose et que je trouve les bonnes réponses aux questions du pourquoi".

VICE-CHAMPIONNE D’EUROPE ! 🥈🌍



Léa Fontaine perd sa finale et remporte une très belle médaille d’argent. 💪✨



Bravo pour ta journée Léa ! 👏#JudoTbilisi2026 #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/zH7gs7vSAQ — France Judo (@francejudo) April 19, 2026

Du 16 au 19 avril 2026, l'équipe de France était à Tbilissi en Géorgie pour disputer les championnats d'Europe 2026. Durant cette dernière journée de compétition, Léa Fontaine (+78kg) décroche l'argent et devient vice-championne d'Europe. Kaïla Issoufi (-78kg) et Romane Dicko (+78kg) terminent à la troisième place.

ee/www.imazpress.com/[email protected]