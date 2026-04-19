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Judo : la Saint-Leusienne Léa Fontaine vice-championne d'Europe des + 78 kg

  • Publié le 20 avril 2026 à 02:56
  • Actualisé le 20 avril 2026 à 07:43
Léa Fontaine
Léa Fontaine

Ce dimanche 19 avril 2026 à Tbilissi, capitale de la Géorgie, la Réunionnaise Léa Fontaine a remporté la médaille d'argent des +78 kg aux Championnats d'Europe de judo. Elle affrontait en finale européenne la sportive israélienne Raz Hershkon, c'est cette dernière qui repart avec la médaille d'or. (Photos : Fédération française de judo)

Même si elle fait très certainement la fierté des Réunionnais, la Saint-Leusienne Léa Fontaine, est déçue de ne pas repartir avec la médaille d’or.

"Je suis passée à côté d'une finale européenne. Tout ça, ça me saoule."

Interrogée par nos confrères de L'Équipe, Léa Fontaine, déçue, raconte : " Ça fait trois finales où je passe à côté, ça commence un peu à me saouler. Après, il va falloir que je me pose et que je trouve les bonnes réponses aux questions du pourquoi". 

Du 16 au 19 avril 2026, l'équipe de France était à Tbilissi en Géorgie pour disputer les championnats d'Europe 2026. Durant cette dernière journée de compétition, Léa Fontaine (+78kg) décroche l'argent et devient vice-championne d'Europe. Kaïla Issoufi (-78kg) et Romane Dicko (+78kg) terminent à la troisième place.

ee/www.imazpress.com/[email protected] 

Judo, Léa Fontaine, France, Sport, Championnats d'Europe de judo

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