Saint-Pierre : le restaurant Resto-rapide Chez Lee ferme d'urgence en raison de manquements graves aux règles d’hygiène

Le jeudi 16 avril 2026, à la suite d’un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf), un établissement de restauration rapide de Saint-Pierre a été contraint de fermer immédiatement en raison de manquements graves aux règles d’hygiène. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Un contrôle sanitaire, mené le jeudi 16 avril dernier à Saint-Pierre, a conduit à la fermeture administrative du restaurant Resto-rapide Chez Lee. L’opération, réalisée dans le cadre d’une action coordonnée du Codaf, a mis en évidence des dysfonctionnements majeurs.

Selon la préfecture, "plusieurs manquements sur des règles d’hygiène essentielles et risques imminents pour la santé" ont été constatés lors de l’inspection. Face à la gravité de la situation, une "fermeture d'urgence immédiate de l'établissement" a été décidée.

Les contrôles ont été effectués par les inspecteurs de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Daaf), dont la mission est notamment de veiller au respect des normes sanitaires dans les établissements alimentaires. Comme le rappelle la préfecture, ces opérations "visent à protéger le consommateur".

- Contrôler pour garantir la qualité et la sécurité -

Ce type d’intervention s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les fraudes et de prévention des risques sanitaires sur le territoire.

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Depuis plusieurs semaines, les fermetures administratives de restaurants et bars se sont multipliée à La Réunion. Si la préfecture assume une communication plus visible, les autorités comme les professionnels, un s'accordent pour dire que ces contrôles, loin d’être uniquement répressifs, participent aussi à garantir la qualité et la sécurité de l’offre proposée aux Réunionnais.

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