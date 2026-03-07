Rats, saletés et risque d'intoxication : la préfecture ordonne la fermeture d'urgence d'un restaurant de Saint-Paul

(Actualisé) Un restaurant de Saint-Paul a fait l’objet d’une fermeture administrative d’urgence après un contrôle des services de l’État révélant de graves manquements aux règles d’hygiène. La décision a été prise par la préfecture ce vendredi 6 mars 2026. (Photos Préfecture de La Réunion)

Lors d’une inspection menée par les agents de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de La Réunion (Daaf), plusieurs irrégularités ont été constatées dans l’établissement. Selon la préfecture, les contrôleurs ont relevé "des constats édifiants concernant l’absence d’hygiène et le risque direct d’intoxication alimentaire pour la clientèle".

Selon nos confrères de Réunion la 1ère, il pourrait s'agir d'une rondavelle située sur la plage de la Saline-les-Bains. Contacté par Imaz Press, le restaurant indique qu'il est actuellement en travaux et qu'il ne sera pas possible de se restaurer sur place pendant quelques jours. "Mais l'espace bar reste ouvert", précise la personne au bout du fil avant d'ajouter que "le service se fait en continu pour boire des coups".

- Rats, saletés et mauvaises conditions de stockage -

Parmi les manquements signalés : la présence de nuisibles et de traces de rongeurs dans les espaces de préparation et de stockage, ainsi que la présence d’un rat dans le local poubelle. Les agents ont également constaté que des denrées alimentaires sensibles, notamment du poisson cru, étaient stockées à des températures comprises entre 8 et 12 degrés, bien au-dessus des normes recommandées.

L’inspection a aussi mis en évidence une saleté apparente dans les locaux, avec des sols et des murs dégradés ainsi que des traces de moisissures sur un climatiseur.

- Le préfet ordonne la fermeture d'urgence -

Face à ces manquements, "Le préfet de La Réunion a donc pris la décision de prendre un arrêté d’arrêt d’urgence des activités de restauration", indique la préfecture sur sa page Facebook. L’exploitant devra désormais procéder à la mise en conformité de son établissement avant toute reprise d'activité.

Les autorités rappellent que ces contrôles sont réalisés régulièrement afin de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs. "À travers des contrôles menés sur l’ensemble du département, notamment en matière de sécurité alimentaire, les services de l’État veillent à la protection des consommateurs en permanence", souligne la préfecture.

