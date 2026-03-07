Météo : jusqu’à 35°C attendus ce samedi sur la plage de l’Étang-Salé

Ce samedi 7 mars 2026, la chaleur s’installe sur une grande partie de l’île, avec un pic de température attendu sur la côte ouest. Selon les prévisions, le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 35°C sur la plage de L'Étang-Salé. (Photo Richard Bouhet www.imazpress.com)

De manière générale, les températures maximales devraient osciller entre 31 et 34°C sur le littoral, tandis que la chaleur restera plus modérée dans les Hauts avec environ 20°C au Piton Maïdo ou au Piton de la Fournaise, et 28°C dans le cirque de Cilaos.

Côté ciel, la situation sera contrastée sur l’île. L’est, notamment entre Sainte-Suzanne et Saint-Joseph, restera plus nuageux avec encore quelques averses possibles. À l’inverse, le temps devrait se montrer plus ensoleillé vers l’ouest, en particulier sur les plages.

Retrouvez la météo de Matante Rozina ici.