Météo : Samedi bien venteux

Ce samedi 7 mars, Matante Rosina nous dit que l'Est commence la journée avec quelques averses, mais qui se dissipent rapidement. Le reste de la matinée se passe agréablement bien sur toute l'île. L'après-midi, les nuages apportent un peu plus d'averses sur les pentes ouest et sud-ouest. Si vous cherchez du soleil, Matante Rosina vous conseille de vous tourner vers les littoraux Nord et Est qui profitent d'éclaircies. Par contre, Matante Rosina nous prévient à propos du vent de secteur Est qui souffle toujours en rafales, entre 50 et 65 km/h sur les côtes nord et sud. (photo Sly/www.imazpress.com)