À la une de ce samedi : Israël bombarde Téhéran, tourisme durable, 9 suspects écroués pour la mort de Deranque, rétro, brigade fluviale et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 7 mars 2026 : - Guerre au Moyen-Orient : Israël pilonne Téhéran au huitième jour de la guerre - Développer sans détruire : le défi du tourisme durable à La Réunion - Mort de Quentin Deranque : deux nouvelles mises en examen, neuf hommes désormais écroués - La rétro de la semaine : la campagne est lancée, répercussions de la guerre, Emmanuel Macron, 5ème jour d'attaques au Moyen-Orient et femme décédée à Saint-Leu - La brigade fluviale cartographie les épaves de voitures pour élucider des cold cases - La pa Météo France i di, sé zot i di - Samedi bien venteux (Photo www.imazpress.com)

Israël bombardait tôt samedi la capitale iranienne Téhéran, après que Donald Trump a dit vouloir la "capitulation" de l'Iran. "Tsahal a entamé une vague de frappes de grande ampleur" contre des cibles gouvernementales dans la capitale iranienne, selon un communiqué de l'armée israélienne diffusé dans la nuit de vendredi à samedi.

Avec près d’un demi-million de touristes chaque année, le tourisme est l’un des piliers économiques de La Réunion. Dans un contexte marqué par les défis climatiques et la nécessité de préserver la biodiversité, les acteurs locaux sont appelés à adapter leurs pratiques. La question n’est plus seulement d’attirer davantage de visiteurs mais de concilier développement et préservation. Ecotourisme, hébergements labellisés, valorisation des patrimoines naturels et culturels : plusieurs professionnels du secteur s’engagent dans des démarches plus responsables. Ils nous racontent.

Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen vendredi dans le cadre de l'enquête pour meurtre du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque en février à Lyon, portant à neuf le nombre de suspects mis en examen et écroués dans cette enquête.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026 :

• Lundi 2 mars - Municipales 2026 : la campagne électorale pour le premier tour est officiellement lancée

• Mardi 3 mars - Conflit au Moyen-Orient : des répercussions économiques sur La Réunion ne sont pas exclues

• Mercredi 4 mars - Macron envoie le Charles de Gaulle et d'autres renforts militaires au Moyen-Orient

• Jeudi 5 mars - Conflit au Moyen-Orient : les Etats-Unis et Israël assurent que la résistance de Téhéran faiblit

• Vendredi 6 mars - Saint-Leu : un couple emporté par la houle, l'homme sain et sauf, la femme retrouvée décédée

Trois plongeurs de la brigade fluviale s'immergent dans la Seine, munis d'un drone sous-marin qui retransmet leur progression sur un écran à la surface. Leur objectif: procéder à la reconnaissance de trois épaves de voitures détectées plusieurs mois auparavant.

Ce samedi 7 mars, Matante Rosina nous dit que l'est commence la journée avec quelques averses, mais qui se dissipent rapidement. Le reste de la matinée se passe agréablement bien sur toute l'île. L'après-midi, les nuages apportent un peu plus d'averses sur les pentes ouest et sud-ouest. Si vous cherchez du soleil, Matante Rosina vous conseille de vous tourner vers les littoraux nord et est qui profitent d'éclaircies. Par contre, Matante Rosina nous prévient à propos du vent de secteur est qui souffle toujours en rafales, entre 50 et 65 km/h sur les côtes nord et sud.