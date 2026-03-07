TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-André : plusieurs blessés dans un accident impliquant au moins 3 véhicules

  • Publié le 7 mars 2026 à 09:43
  • Actualisé le 7 mars 2026 à 09:47
Un grave accident de la route s’est produit en début de soirée ce vendredi 6 mars 2026, sur la RN2002 à Saint-André. Dans le secteur de Cambuston, au moins trois véhicules ont été impliqués, dont un choc frontal qui a fait plusieurs blessés légers. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Selon nos informations, plusieurs personnes ont été légèrement blessées. Les forces de l’ordre indiquent que toutes les personnes n'ont pas nécessité une prise en charge.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. 

Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira.
Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira.
33 minutes

Espère que c'est pas meeting Vira qui a fait les embouteillages

Répondre