Saint-André : plusieurs blessés dans un accident impliquant au moins 3 véhicules

Un grave accident de la route s’est produit en début de soirée ce vendredi 6 mars 2026, sur la RN2002 à Saint-André. Dans le secteur de Cambuston, au moins trois véhicules ont été impliqués, dont un choc frontal qui a fait plusieurs blessés légers. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Selon nos informations, plusieurs personnes ont été légèrement blessées. Les forces de l’ordre indiquent que toutes les personnes n'ont pas nécessité une prise en charge.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.