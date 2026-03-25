Opération Papangue 2026 : 1.200 militaires des pays de la zone s'entraînent avec des engins inédits à La Réunion

L’opération Papangue, un exercice militaire qui a débuté ce lundi, s’achève ce jeudi 26 mars 2026 à La Réunion. Il s'agit d'un entraînement grandeur nature pour 1.200 soldats venus de 9 pays de la zone. Objectifs : entretenir les capacités de réaction des forces armées de la zone sud de l'océan Indien en cas de crise majeure. Particularité de l'exercice cette année, des moyens aériens, terrestres et maritimes inédits tels qu'un véhicule Griffon, un porte-hélicoptères amphibie et une frégate type Lafayette seront engagés dans cette manœuvre. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cela n’a pas échappé aux Réunionnais : un exercice militaire est en cours sur l’île. Les bruits des rotations des hélicoptères proches du sol ne sont pas passés inaperçus. 7 bateaux, 9 aéronefs, un porte-hélicoptère amphibie : de quoi émerveiller petits et grands.

Parmi les 1.200 soldats mobilisés sur cette opération, la grande majorité est issue des Forces armées de l’océan Indien, Fazsoi.

Spécificité de cette édition 2026 de l’exercice Papangue, la présence du Jeanne d'Arc et d'un porte hélicoptères amphibie, avec à son bord des moyens aériens, terrestres et maritimes inédits mais aussi 160 officiers de marine qui participent à cet exercice.

- Le Dixmude : un porte-hélicoptères amphibie -

20.000 tonnes, 200 mètres de long, 200 marins de toutes spécialités à son bord : Le Dixmude attire l’œil.

Le capitaine de vaisseau, Jocelyn Delrieu, décrit ce porte-hélicoptères : "Le Dixmude est un porte-hélicoptères amphibie, un bâtiment qui fait 200 mètres de long, qui fait 20.000 tonnes. Sa mission principale est de projeter les forces de la mer vers la terre".

"Il va le faire avec des engins amphibies, des chalands, il va le faire aussi avec des hélicoptères de l’armée de terre ou de la marine. C’est aussi un bâtiment de commandement qui peut accueillir un état-major en cas de catastrophe naturelle ou pour une opération" explique le capitaine.

- L'opération Papangue : 2.000 soldats, et 9 pays pour un entraînement grandeur nature -

Lors de cet exercice, les militaires travaillent sur deux scénarios différents : une intervention en cas de catastrophe naturelle et des troubles sécuritaires, deux types de crises dont la gestion se prépare avec les pays de la zone.

Le général de division Jean de Monicault explique : "C'est un exercice qui est majeur, co-construit avec nos camarades malgaches. Et qui réunit 2.000 soldats de l’océan Indien. Un exercice qui se passe en terrain libre, c’est-à sur le terrain public".

Le général de division ajoute : "Surtout la satisfaction, c'est de voir ces pays qui travaillent ensemble. Il y a deux scénarios, une catastrophe naturelle et des troubles sécuritaires : il s’agit dans ce dispositif-là, avec l’ensemble des pays, de pouvoir répondre à ces crises.

"On dit merci aux Réunionnais, merci de leur accueil, merci de nous prêter votre île pour pouvoir nous entrainer, pour la protection des Réunionnais et des Réunionnaises, oui, ça entraine quelques puissances sonores et nous en sommes désolés".

Avec 9 pays engagés, dont 4 pays observateurs : Afrique du Sud, l'Eswatini, le Malawi et la Tanzanie, l'opération Papangue place La Réunion au centre des exercices militaires, l'occasion pour l'île de montrer les compétences de ses équipes et la force du travail commun avec les pays de la zone.

Du 17 février à mi-juillet 2026, c'est à bord du porte-hélicoptère amphibie (PHA) Dixmude et de la frégate type La Fayette (FLF) Aconit, que plus de 800 militaires, comprenant 515 marins dont 162 élèves-officiers ainsi que 160 soldats de l'armée de Terre prendront le large pour une durée de cinq mois, afin de constituer le groupe Jeanne d'Arc.

La mission Jeanne D'Arc est un déploiement annuel opérationnel de longue durée.

La France assure sa présence dans plusieurs zones d'intérêt, lui permettant d'entretenir des partenariats stratégiques tout en offrant un cadre de formation concret, réaliste et de qualité aux élèves officiers de l'école navale.

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