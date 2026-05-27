Prix des carburants : "pas de mauvaises nouvelles" au 1er juin, annonce le préfet

A l'occasion d'une conférence de presse organisée ce mercredi 27 mai 2026 autour du Bouclier qualité-prix, le préfet Patrice Latron a annoncé qu'il n'y aurait "pas de mauvaises nouvelles" concernant les prix des carburants pour le mois de juin. S'il n'a pas précisé les prix et qu'il faudra donc patienter encore quelques jours, Patrice Latron s'est voulu rassurant, indiquant que "les cotations sont assez rassurantes". (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Patrice Latron a par ailleurs tenu à rappeler que La Réunion "paye le moins cher l’essence et le gazole, Outre-mer et métropole confondus".

Pour rappel, en mai 2026, le prix du sans-plomb a baissé de 3 centimes, pour 1,93 euro le litre, tandis que le prix du gazoil a augmenté de 6 centimes, pour 1,83 euro le litre. Le prix du gazole inclue une baisse de cinq centimes qui a été acceptée par les quatre importateurs pétroliers de La Réunion, après de longues négociations avec l'Etat.

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