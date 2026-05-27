RN2 : la route des Laves devrait rouvrir pour tous ce jeudi 28 mai à 12h30

Sur la RN2 à Sainte Rose et à Saint Philippe, dans le secteur du Grand Brulé, les travaux de reconstruction de la route suite aux coulées de lave se poursuivent. Le bon déroulement du chantier permet d’envisager une ouverture complète de la nouvelle route demain, jeudi 28 mai à 12h30, indique le Centre régional de gestion du trafic (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pour rappel, en attendant sa livraison totale, les ouvertures ponctuelles seront toujours organisées cet après-midi de 16h30 à 17h30 et demain matin de 6h30 à 7h30.

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