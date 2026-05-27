TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

RN2 : la route des Laves devrait rouvrir pour tous ce jeudi 28 mai à 12h30

  • Publié le 27 mai 2026 à 14:12
  • Actualisé le 27 mai 2026 à 14:15
Route des laves : le brise-roche s'attaque à la lave refroidie, les travaux de reconstruction de la RN2 démarrent ce lundi

Sur la RN2 à Sainte Rose et à Saint Philippe, dans le secteur du Grand Brulé, les travaux de reconstruction de la route suite aux coulées de lave se poursuivent. Le bon déroulement du chantier permet d’envisager une ouverture complète de la nouvelle route demain, jeudi 28 mai à 12h30, indique le Centre régional de gestion du trafic (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pour rappel, en attendant sa livraison totale, les ouvertures ponctuelles seront toujours organisées cet après-midi de 16h30 à 17h30 et demain matin de 6h30 à 7h30.

www.imazpress.com/[email protected]

Volcan, Route des laves, Inforoutes

guest
0 Commentaires