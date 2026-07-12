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Saint-Denis : une matinée de rencontre pour les 8 classes passerelles

  • Publié le 12 juillet 2026 à 16:00
  • Actualisé le 12 juillet 2026 à 17:19
matinée classe passerelle

À l’Académie des Camélias, la ville de Saint-Denis a réuni les 8 classes passerelles pour un temps de rencontre entre enfants, familles et professionnels de la petite enfance. Un moment simple et important : se retrouver, échanger et mieux se connaître autour des tout-petits. "Dans les classes passerelles, les familles viennent de parcours et de cultures différents. À Saint-Denis, cette diversité est vécue comme une richesse, quand elle permet de créer du lien", peut-on lire sur le post de la commune. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis, ci-dessous : (Photo d'illustration)

Zoom, Saint-Denis, Classes passerelles

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