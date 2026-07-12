Villages de l’Emploi Jeunes : mobilisation en faveur de l’insertion des jeunes au Port

La ville du Port a accueilli ce mardi 7 juillet 2026 à la Halle des Manifestations sa 5e édition des Villages de l’Emploi et de l’Insertion Spécial Jeunes. 1.500 personnes sont venues rencontrer les 130 exposants présents. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville du Port)

Métiers, formations, alternance, mobilité, accompagnement ou encore ateliers de préparation aux entretiens d’embauche : cette édition mettait l’accent sur l’alternance, l’accompagnement et la découverte des métiers afin que chaque jeune puisse trouver des solutions concrètes pour construire son parcours professionnel.

Coorganisé par la Ville du Port, l'Etat, France Travail et la Mission Intercommunale de l'Ouest, en partenariat avec le Département de la Réunion et le Territoire de l'Ouest, cet événement vient confirmer le partenariat solide en faveur de l'emploi et de l'insertion des jeunes du territoire.

Cette collaboration renforcée permet de rapprocher les dispositifs des publics et de créer les conditions d'une insertion durable a fait ressortir Ali Mihidoiri. "C'est tout le sens de notre engagement et du programme "In famiy pou ginye travay" : accompagner chaque Portoise et chaque Portois vers l'emploi, l'insertion et la formation, pour redonner à chacun confiance, dignité et perspectives" a souligné l’élu délégué au Développement de l’économie sociale et solidaire.

Pas moins de 350 postes étaient proposés aux candidats par 28 entreprises, 5 agences d'intérim et 36 centres de formation d'apprentis (CFA), aux côtés des nombreux partenaires de l'accompagnement social et professionnel.

Dans les villages thématiques, le public a pu participer à des animations et assister à des démonstrations notamment grâce à la présence des sapeurs-pompiers du SDIS.