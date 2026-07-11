Brevet : avec 19,57, Noah, élève au collège Adrien Cerneau obtient l'une des meilleures notes de La Réunion

Les résultats du brevet 2026 sont tombés ce jeudi 9 juillet 2026. Avec 19,57, Noah Chevallier, élève en 3ème au collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie, obtient l'une des meilleures notes de La Réunion. Le jeune adolescent ira l'année prochaine au lycée Le Verger avec un objectif en tête, obtenir son bac et pourquoi pas, devenir pharmacien (Photo : DR)

"Ma meilleure note au brevet c'est 20/20 en mathématiques et en sciences", confie-t-il à Imaz Press.

Il nous dit : "Je suis très content et très fier (et mes parents aussi !!!). Je pensais que j'allais avoir une bonne note car j'ai bien travaillé toute l'année, mais je ne pensais pas une aussi bonne note".

Noah Chevallier tient d'ailleurs à "remercier mes professeurs du collège et de mon école primaire aussi (Albert Montlivet à Sainte-Marie)" pour toute sa scolarité. Mais qui ne s'arrête pas là puisque l'année prochaine, il fera sa rentrée au lycée Le Verger à Sainte-Marie en seconde générale.

Pour consulter les résultats, qu’il s’agisse des vôtres ou de ceux de vos proches, il faut se connecter sur Cyclades, le site du Ministère de l’Éducation Nationale ou sur ce site.

À la session 2025, le taux de réussite au DNB dans l’académie était 83,7 % toutes séries confondues, soit 85,2 % pour la série générale et 83,4 % pour la série professionnelle.

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