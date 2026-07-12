À retenir ce soir : examens, canicule, Mondial, antisémitisme et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 12 juillet 2026 : - 79,8% de taux de réussite pour le brevet à La Réunion, 89,6 % pour le Bac - Pic de la vague de chaleur en France, un tiers des habitants en vigilance rouge - Mondial-2026 : Angleterre et Argentine ont rendez-vous pour une demie au parfum de légende - Macron appelle à la vigilance "de tous les instants" face au "retour de l'odieux antisémitisme" - Contrôles routiers : 93 infractions relevées par la police

13.363 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet, soit 283 candidats de moins qu’en juin 2025. L’examen a été validé pour 13.662 d’entre eux. Pour cette session 2026 marquée par de nouvelles modalités d’attribution du diplôme, le taux de réussite global s’établit 79,8%. Pour le Bac, 11.954 candidats se sont présentés dans les séries relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10.715 d’entre eux ont été reçus, soit 89,6 % de taux de réussite

La troisième vague de chaleur de l'année atteint son pic dimanche en France, dont plus d'un tiers des habitants sont sous vigilance rouge, avant un début de semaine qui sera toujours très chaud.

L'Angleterre et l'Argentine ont pris samedi les deux derniers billets pour le dernier carré de la Coupe du monde, et s'affronteront dans un match au parfum de légende, 40 ans après la "Main de Dieu" de Maradona.

Emmanuel Macron a appelé dimanche à une "vigilance" de "tous les instants" face à la résurgence de l'antisémitisme en France et appelé à apposer les noms des Justes dans tous les lieux où ils protégèrent des Juifs de la "barbarie nazie".

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 10 au 12 juillet 2026 permettant de relever 93 infractions