Contrôles routiers : 93 infractions relevées par la police

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 15 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 10 au 12 juillet 2026 permettant de relever 93 infractions (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

26 délits ont été relevés :



- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06 (taux compris entre 0,77 et 0,95 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02

- refus d'obtempérer : 02

- défaut d'assurance : 09

- défaut de permis de conduire : 07



108 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 67 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 49

- défaut de contrôle technique : 07

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01

- défaut d'équipement : 01

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 01

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 02

- franchissement de ligne continue : 01

- autres : 04



