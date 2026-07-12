Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 13 Juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous.

Lundi 13 juillet 2026

GAMM VERT LE PORTAIL – SAINT LEU ................... .................................................... 10H30 à 16H30

Mercredi 15 juillet 2026



CENTRE COMMERCIAL BEAULIEU – SAINT BENOIT ................................................... 12H00 à 17H00CITE DU VOLCAN – PLAINE DES CAFRES - LE TAMPON................... .......................... 09H30 à 12H00Et de13H30 à 15H30

Jeudi 16 juillet 2026

PARKING DE LA POSTE – STE ANNE ........................................................................... 08H00 à 13H00

Vendredi 17 juillet 2026



GIFI SAINT ANDRE – SAINT ANDRE ................... .......................................................... 12H00 à 17H00KELONIA – SAINT LEU .................................................................................................. 09H45 à 12H30Et de 14H00 à 16H00

Dimanche 19 juillet 2026

SALLE DES FETES DU 12EME KM – 53 rue Auguste LACAUSSADE -LE TAMPON ................... 09H00 à 14H30

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)