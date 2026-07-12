Brevet : 79,8% de réussite à La Réunion, le taux le plus bas depuis 2009

13.363 candidats se sont présentés cette année aux épreuves du diplôme national du brevet, soit 283 candidats de moins qu’en juin 2025. L’examen a été validé pour 13.662 d’entre eux. Pour cette session 2026 marquée par de nouvelles modalités d’attribution du diplôme, le taux de réussite global s’établit 79,8%, "une situation inédite depuis 2009, année où la barre symbolique des 80 % avait été franchie pour la première fois par l’académie", note le rectorat. Le taux de réussite est en baisse de - 3,9 points par rapport à 2025 (83,7 %). (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En série générale, 9.140 collégiens ont été reçus sur les 11.313 candidats présents à l’examen. Le taux de réussite est de 80,8 %, en baisse de - 2,6 points par rapport à la session précédente.

En série professionnelle, qui concerne 15,3 % des candidats de l’académie : 1 522 collégiens ont été reçus sur les 2 051 présents à l’examen. Le taux de réussite diminue fortement (+ 11 points) et se situe à 74,2 %.

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- Les mentions -

7.729 candidats reçus à l’examen ont décroché une mention (419 mentions Très bien avec félicitations du jury, 1 602 mentions Très bien, 2.582 mentions Bien, 3.126 mentions Assez Bien.

- Les filles devancent toujours les garçons -

Avec un taux d’admis de 83,4 %, les filles devancent les garçons de 7,2 points en moyenne (contre 7,9 points en juin 2025). C’est en série générale que l’écart est le plus marqué (+7,2 points en faveur des filles, contre +6,2 point en série professionnelle).



Une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l’académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.

- Taux de réussite au Diplôme national du Brevet -