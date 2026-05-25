RN2 : la route des Laves totalement ouverte à la circulation à partir du 28 mai

Les travaux n'auront duré qu'un peu plus d'un mois. La RN2 rouvrira complètement à la circulation dans le secteur du Grand Brûlé à partir de ce jeudi 28 mai 2026, dans le courant de l'après-midi, après avoir été traversée par la lave lors de la dernière éruption du Piton de la Fournaise. Depuis le lundi 18 mai, la réouverture sur la piste provisoire est temporaire et exclusivement aux heures de pointes.

À peine un mois après la fin de la deuxième éruption de l'année au Piton de la Fournaise, la route va désormais être ouverte à la circulation pour l'ensemble des automobilistes et 24h/24.

- 300 véhicules chaque jour sur la piste provisoire -

Depuis ce lundi 18 mai 2026, près de 300 véhicules par jour empruntent la piste provisoire de la RN2 pour ralier Sainte-Rose à Saint-Joseph.

Une piste temporaire et exclusivement réservée aux heures de pointes - le matin entre 6h30 et 7h30 et le soir entre 16h30 et 17h30 - laissant le temps aux équipes de la Région de poursuivre les travaux le reste de la journée. Regardez.

Avant le 13 mars, date de la deuxième éruption de l'année, plus de 3.000 véhicules circulaient sur cet axe.

La circulation se fait par ailleurs sous alternat dans deux secteurs. La route est en revanche totalement fermée les week-ends ainsi que les jours fériés.

Le stationnement et l’arrêt demeurent interdits dans toute la zone de chantier.

- Un chantier express pour rendre accessible la Route des Laves -

"Dès la fin de l'éruption volcanique, la Région avait indiqué qu'elle travaillait à une ouverture provisoire, dès que possible, dans l'attente de la réfection définitive. L'engagement a été tenu", s'était félicitée auprès d'Imaz Press, la présidente de Région, Huguette Bello.

Il est vrai que lorsque que l'annonce, le 13 mars, d'une ouverture provisoire, nombreux - journalistes compris - se sont demandés comment la collectivité pourrait tenir de tels délais, alors que la lave était encore brûlante et l'épaisseur de la coulée montait jusqu'à 15 mètres de hauteur. D'autant que quatre traversées - qui représentent 600 mètres de laves sur la route - étaient à déblayer. La population se remémorant 2007. À l'époque, il avait fallu plus de sept mois pour que la RN2 retrouve son enrobé.

"C'est bien évidemment une grande satisfaction, après des travaux de sécurisation et de remise en état qui ont été ainsi menés dans des délais remarquablement plus courts que prévu", a expliqué la présidente de la collectivité régionale.

"Cette réouverture témoigne de la mobilisation exemplaire des équipes techniques de la Région et des entreprises partenaires, ainsi que de notre capacité à intervenir rapidement et efficacement face aux enjeux d’infrastructures sur notre territoire."

Les travaux ont démarré le 27 avril. 2 millions d’euros, c’est le coût des travaux qu’engage la Région Réunion sur la route des Laves.

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