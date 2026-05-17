RN2 : à peine un mois après l’éruption du Piton de la Fournaise, on circule à nouveau sur la route des Laves

Plus d'un mois après la fin totale de la deuxième éruption de l'année, la Route des Laves s'ouvre de nouveau aux automobilistes ce lundi 18 mai 2026. Toutefois, la réouverture sur la piste provisoire sera temporaire et exclusivement aux heures de pointes, laissant le temps aux équipes de la Région de poursuivre les travaux le reste de la journée sur la RN2 (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

"Je suis heureuse de pouvoir vous confirmer cette réouverture partielle de la Route des Laves, route Nationale 2, qui permettra aux populations concernées de circuler sur une voie provisoire du lundi au vendredi, le matin entre 6h30 et 7h30 et le soir entre 16h30 et 17h30 à compter de ce lundi 18 mai 2026", déclare la présidente de Région à Imaz Press.

Interrogé ce mardi 12 mai 2026 par Imaz Press, Éric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien des routes à la DRR, a précisé que la circulation se fera sur "une chaussée provisoire, encore essentiellement en gravas".

La circulation se fera par ailleurs sous alternat dans deux secteurs.

La route sera en revanche totalement fermée les week-ends ainsi que les jours fériés.

Le stationnement et l’arrêt demeurent interdits dans toute la zone de chantier.

- Un chantier express pour rendre accessible la Route des Laves -

À peine un mois après la fin de la deuxième éruption de l'année au Piton de la Fournaise, la route est de nouveau accessible, même si partiellement.

"Dès la fin de l'éruption volcanique, la Région avait indiqué qu'elle travaillait à une ouverture provisoire, dès que possible, dans l'attente de la réfection définitive. L'engagement a été tenu", se félicite auprès d'Imaz Press, la présidente de Région, Huguette Bello.

Il est vrai que lorsque que l'annonce, le 13 mars, d'une ouverture provisoire, nombreux - journalistes compris - se sont demandés comment la collectivité pourrait tenir de tels délais, alors que la lave était encore brûlante et l'épaisseur de la coulée montait jusqu'à 15 mètres de hauteur. D'autant que quatre traversées - qui représentent 600 mètres de laves sur la route - étaient à déblayer. La population se remémorant 2007. À l'époque, il avait fallu plus de sept mois pour que la RN2 retrouve son enrobé.

"C'est bien évidemment une grande satisfaction, après des travaux de sécurisation et de remise en état qui ont été ainsi menés dans des délais remarquablement plus courts que prévu", poursuit la présidente de la collectivité régionale.

"Cette réouverture témoigne de la mobilisation exemplaire des équipes techniques de la Région et des entreprises partenaires, ainsi que de notre capacité à intervenir rapidement et efficacement face aux enjeux d’infrastructures sur notre territoire", poursuit Huguette Bello.

Les travaux ont démarré le 27 avril. 2 millions d’euros, c’est le coût des travaux qu’engage la Région Réunion sur la route des Laves.

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- La route des Laves rendue aux habitants du sud de l'île -

Pouvoir de nouveau circuler aux heures de pointe est un soulagement pour les habitants et élèves de Sainte-Rose et de Saint-Philippe. Environ 3.000 automobilistes empruntent cette route quotidiennement.

"C'est un soulagement pour les habitants de ces communes qui ont fait preuve de patience et de résilience durant la période de fermeture", souligne Huguette Bello.

"La route des Laves est un axe essentiel de vie, de circulation et de lien entre les territoires du sud-est de l’île", dit-elle.

- Une réouverture totale de la route prévue pour la fin du mois -

La Région espère désormais une réouverture complète à la fin du mois. "Nos équipes continuent à travailler pour une réouverture complète ultérieurement", souligne la présidente de Région.

Selon Éric Boiteux, "il reste à peu près deux semaines de travaux pour une réouverture plus sécurisée et en bicouche".

Les travaux d’enrobés définitifs sont quant à eux prévus "dans le deuxième semestre".

- La route des Laves coupée à plusieurs endroits par la deuxième éruption de 2026 -

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Par la suite, plusieurs coulées ont traversé la route nationale 2. L'éruption s'est finalement arrêtée le 13 avril.

(Photo : OVPF)

La route coupée a obligé les habitants de Sainte-Rose et de Saint-Philippe à faire un détour en passant par la RN3 et la route des plaines, tout en rallongeant considérablement les trajets.

Cette fermeture de la route a réduit considérablement l’activité économique des entreprises des communes de Saint-Philippe et Sainte-Rose.

Le 18 avril dernier élus, institutions et professionnels se sont rencontrés lors d'une réunion à Saint-Philippe. Certains professionnels évoquaient des pertes de chiffre d’affaires allant jusqu'à 80 % en un mois, voire jusqu’à 100 % pour les cas les plus critiques.

Face à cette situation, la Région Réunion a annoncé la mise en place d'une aide financière votée en Commission Permanente le vendredi 24 avril 2026. Une enveloppe de 500.000 euros a été attribuée aux Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ayant été impactées par une baisse d’activité sur la période de mars à juin 2026.

Par le passé, la lave du Piton de la Fournaise a traversé à six reprises depuis 1977 la route après avoir déferlé les grandes pentes du massif volcanique.

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