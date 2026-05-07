Route des Laves : la Région met en place un dispositif d'aide aux entreprises impactées par les perturbations de circulation

Si le Piton de la Fournaise a rassemblé de nombreux curieux et fait parler de l'île à l'international, les entreprises de Saint-Rose et Saint-Philippe subissent les conséquences économiques de ce spectacle naturel, avec une forte chute de leurs chiffres d'affaires. "Dans ce contexte, la Région Réunion met en place un dispositif exceptionnel de soutien qui consiste en une aide de trésorerie allant de 50% à 70% du chiffre d'affaires mensuel en fonction du secteur d'activité", déclare le conseil régional. Nous publions le communiqué de la Région Réunion ci-dessous. (Photo d'illustration : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’entrepreneuriat local, la Région Réunion met en place le dispositif "Route des laves". Il s’agit d’un soutien exceptionnel aux entreprises des communes de Saint Philippe et Sainte Rose impactées par la fermeture de la RN2 Route des laves .

L’éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 13 février 2026, a traversé la RN2 dès le 13 mars 2026, coupant la circulation entre les communes de Sainte-Rose et Saint-Philippe. Cette situation a transformé cet axe stratégique en impasse, avec des conséquences majeures : allongement significatif des trajets via la RN3, forte baisse de fréquentation, impact direct sur l’activité économique, notamment touristique.

Le dispositif "Route des laves" prévoit une aide en trésorerie, pour accompagner l’entreprise dans une période où elle connaît une baisse de chiffre d’affaires.

La subvention maximale est de 50 % de la perte de CA mensuelle constatée, pour le secteur du commerce et les professions libérales non réglementées. Elle est de 70% de la perte de CA mensuelle constatée, pour les entreprises des autres secteurs éligibles (artisanat, restauration, hébergement, ...).

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de soutien immédiat face à une situation exceptionnelle, dans l’attente du rétablissement normal des conditions de circulation. Il s’accompagne d’actions visant à renforcer l’attractivité de ces territoires, notamment la promotion de la destination auprès d’une clientèle locale en lien avec les entreprises et l’ensemble des acteurs du tourisme.

La date limite de dépôt des dossiers de demande liés à ce cadre d’intervention est fixée au :

31 août 2026

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