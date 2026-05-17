[Photos-Vidéos] Ultra Trail des Géants 2026 : ils et elles sont arrivés au bout de leurs forces

Le rideau est tombé sur la troisième édition de l'Ultra Trail des Géants 2026. À bout de forces, fatigué(e)s, blessé(e)s mais heureux d'avoir enfin franchi la ligne d'arrivée, les derniers coureurs et coureuses sont arrivés au stade de La Redoute de dimanche 17 mai 2026. La Réunion retiendra ces exploits, la victoire de Louis Calais sur l'Ultra Terrestre, épreuve reine de 224 kilomètres, la joie du dernier à être arrivé au bout. On retiendra également la force de celles et ceux qui ont parcouru les sentiers de l'île et ceux qui ont dû abandonner sans jamais démériter (Photos : Stephan Laï-Yu et Marine Magnien/www.imazpress.com)

Retrouvez ici les résultats de la compétition.

- Louis Calais remporte l'Ultra Terrestre -

Le départ de l'épreuve reine de l'Ultra Trail des Géants, 224 kilomètres, 14.325 mètres de dénivelé positif, s'est fait ce jeudi 14 mai à 6 heures de Saint-Philippe.

Après 37 heures 38 minutes et 50 secondes d’efforts non-stop, Louis Calais entre dans l’histoire de cette édition en devenant le tant attendu 1er finisher de l’Ultra Terrestre 2026.

Il succède à Robin Coinus, premier vainqueur de l'histoire de l'Ultra Terrestre en 39h47.

Après 224 kilomètres de combat et 14 325 m de dénivelé positif, c’est le Suisse Jonathan Schindler qui franchit à son tour la ligne d’arrivée.

Le tant attendu François D'Haene est finisher de l'Ultra Terrestre à la troisième place. L’amoureux de La Réunion a une nouvelle fois montré toute sa grandeur et son immense mental sur ces sentiers dantesques avec un temps de 39 heures 52 minutes et 18 secondes.

Le Réunionnais Irshade Ghanty est le premier Réunionnais de l'Ultra Terreste.

Performance de Marjory Coustaroux qui s’impose en tant que 1ère femme de l’Ultra Terrestre. Plus de 55 heures d’effort, de douleur, de dépassement de soi et de combat face aux éléments…

Géraldine Lachapelle a livré une bataille immense et entre aujourd’hui dans les grandes performances de cette édition en terminant 2ème.

L’Ultra Terrestre est une aventure où l’on se découvre autant qu’on se dépasse… et aujourd’hui, Aline Aizier a marqué cette édition par une performance immense en terminant 3ème féminine.

Christelle Marcouyoux est l’avant-dernière personne à avoir franchi la ligne d’arrivée de l’UTOI.

Rémy Mussard-Morel, dossard 292, a été le dernier a franchir la ligne d'arrivée de l'Ultra Terrestre après 82 heures et 20 minutes de course.

Martin Perrier, l'un des coureurs très attendu de la compétition et arrivé 2ème de l'Ultra Terrestre en 2025 a abandonné à Cilaos.

Au total, 192 personnes ont bouclé l'Ultra Terresste, et 74 personnes ont abandonné ou n'ont pas réussi à respecter les barrières horaires.

- L'Ultra Trail des Géants (174 km) remporté par le coq péi Mathews Payet -

Autre course, l'Ultra Trail des Géants. Le départ a été donné à 13 heures de Basse Vallée (Saint-Philippe). Passant par le volcan, Grand Bassin, Mafate, et le Maïdo, la course se faisait en solo ou en relais avec six équipiers.

C'est le Réunionnais Mathews Payet qui remporte cette course de 174km en 29 heures 36 minutes et 25 secondes.

Maxime Cailloch devient le 2ème finisher de l’Ultra Trail des Géants après une bataille gigantesque.

Jimmy Toulcanon, 2ème coq péi, termine à la 3ème place sur cet Ultra Trail des Géants avec un chrono de 32 heures 59 minutes et 56 secondes.

Première femme en tête, Anne-Sophie Roth-Heitz en 44 heures et 29 minutes.

Félicitations à Caroline Cornu qui décroche une magnifique 2ème place féminine sur l’exigeant Ultra Trail des Géants.

Une guerrière complète le podium de l’Ultra Trail des Géants. Félicitations à Nelly Gravier qui décroche la 3ème place féminine sur le mythique Ultra Trail des Géants.

Sur le relais, et après 174 kilomètres, la Team Bonne Rando franchit la ligne en tête et remporte cette édition du relais de l’Ultra Trail des Géants sur un temps de 20 heures et 40 minutes.

Sur le relais, et après 174 kilomètres, la Team Bonne Rando franchit la ligne en tête et remporte cette édition du relais de l’Ultra Trail des Géants sur un temps de 20 heures et 40 minutes.

Arrivés en second place, la Team Besport & Tiban monte sur la 2ème marche du podium de l’Ultra Trail des Géants Relais avec un temps final de 21 heures, 24 minutes et 51 secondes.

Enfin, la Team Les Marmules complète le podium de l’Ultra Trail des Géants Relais avec une 3ème place sur un temps de 22 heures, 28 minutes et 26 secondes.

Côté féminines, le Training Paillettes Club décroche la victoire sur l’Ultra Trail des Géants Relais.

80 personnes ont bouclé la course et 34 personnes ont abandonné ou n'ont pas réussi à respecter les barrières horaires. 588 ont franchi la ligne pour le relais, 18 personnes n'ont pas réussi à atteindre la fin.

- Le Réunionnais Gérald Moutiapoullé vainqueur du Speed'Goat -

Depuis le Champ de Foire de la Plaine des Cafres et sur 128 kilomètres, les traileurs se sont élancés ce 15 mai à 14 heures sur un parcours aussi technique que spectaculaire.

Après une incroyable 2ème place l’an dernier, Gérald Moutiapoulle revient plus fort que jamais sur la Speedgoat. Cette année, il décroche la 1ère place avec un chrono de 19 heures 47 minutes et 51 secondes, en explosant son propre record de plus de 2 heures.

Jean-Lou Vergonjeanne s’offre une superbe 2ème place sur la mythique Speedgoat 128. Il franchit la ligne d’arrivée en 21 heures 18 minutes et 15 secondes.

Simon Guinée complète le podium de cette incroyable Speedgoat 128.

Sophie Martin s’impose sur la Speedgoat 128, première femme arrivée après plus de 27 heures d’effort intense sur les sentiers réunionnais.

Véronique Lievin décroche une 2ème place féminine sur cette redoutable Speedgoat 128. Félicitations également à Tiphanie Saint-Blancat qui décroche la 3ème place féminine.

271 personnes ont bouclé la course et 110 personnes ont abandonné ou n'ont pas réussi à respecter les barrières horaires.

- Le Mégatrail de l'ouest -

Le départ de cette course s'est fait à 7 heures ce samedi 16 mai du parking du Belvédère au Maïdo, l’un des panoramas les plus spectaculaires de l’ile à 2.300 mètres d’altitude. Un parcours de 85 km et 3.450 m de dénivelé positif à travers les reliefs sauvages de l’ouest réunionnais.

Félicitations à Jérôme Lepasquier qui s’impose avec autorité sur cette épreuve mythique.

Avec une course menée à très haute intensité du début à la fin, Simon Bulloz décroche une magnifique 2ème place sur la Méga Trail de l’Ouest.

Julien Narcisse vient compléter le podium de la Méga Trail de l’Ouest après une course dans les sentiers réunionnais.

Cette année, Victoria Devouge revient encore plus forte et s’impose en remportant la 1ère place féminine de la Méga Trail de l’Ouest.

Quel finish pour Claire Gatto sur la Méga Trail de l’Ouest. Avec le sourire jusqu’à la ligne d’arrivée, Claire vient chercher une 2ème place féminine.

Un podium mérité pour Amandine Simon sur la Méga Trail de l’Ouest qui termine 3ème.

La team Deux Franc Cinquante qui décroche la 1ère place du relais de la Méga Trail de l’Ouest.

Félicitations à la team Co-Pains Gratinés qui décroche la 2ème place sur le relais de la Méga Trail de l’Ouest.

La team La M2J décroche une 3ème place sur le relais de la Méga Trail de l’Ouest.

Bravo à la team Cramp’Tastic Girls qui décroche la 1ère place féminine du relais de la Méga Trail de l’Ouest.

575 personnes ont bouclé la course et 121 personnes ont abandonné ou n'ont pas réussi à respecter les barrières horaires.

- Fort Titouan s'envole sur le trail des Pétrels -

Le départ a été donné à 5 heures du stade Roland Robert à La Possession ce 16 mai. Un trail de 46 kilomètres et 2.324 mètres de dénivelé positif dans les jambes.

Fort Titouan est le vainqueur du Trail des pétrels. Il s’impose en patron sur cette édition en 5 heures, 6 minutes et 42 secondes.

Derrière lui, Ramette Paul avec un temps de 5 heures, 32 minutes et 26 secondes.

Babet Rodolphe termine cette édition du Trail des Pétrels à une superbe 3ème place après une course intense et engagée du début à la fin.

Claire Jacquet décroche la place de 1ère femme sur le mythique Trail des Pétrels. Félicitations à Chloé Combes qui franchit la ligne d’arrivée à 11h29 après une course sur les sentiers du Trail des Pétrels, terminant à la 2ème place. À 11h34 ce matin, en 3ème position, Salomé Puyoubracq boucle cette magnifique aventure avec un superbe chrono.

Julien Dalleau, ancien infiltré pour Imaz Press lors du Trail de Bourbon en 2023 (Grand Raid), a terminé la course en 9 heures, 44 minutes et 1 seconde.

2.405 personnes ont bouclé la course et 392 personnes ont abandonné ou n'ont pas réussi à respecter les barrières horaires.

- Le Trail du Colorado -

Nouveauté de cette année, le Trail du Colorado. Un format de 27 kilomètres et 1.064 mètres de dénivelé positif.

Cette première édition du Trail du Colorado entre officiellement dans l’histoire de l’UTOI… et c’est Drôle Emerick qui devient le tout premier vainqueur masculin de cette nouvelle épreuve en 2 heures 19 minutes et 41 secondes.

Après une superbe bataille sur les sentiers, Sery Damien s’offre une magnifique 2ème place chez les hommes. Belle performance de Auneau Mathieu qui vient compléter le podium avec une superbe 3ème place chez les hommes.

Pour cette première édition, c’est Michelle Hoarau qui inscrit son nom tout en haut du classement féminin avec une superbe victoire.

Pour cette toute première édition du Trail du Colorado, Laura Breaux s’offre une magnifique 2ème place féminine au terme d’une course pleine de détermination.

Georges Elodie décroche une superbe 3ème place féminine.

130 personnes ont bouclé la course. Personne n'a abandonné.

Bravo et félicitations à tous ces traileurs et traileuses qui ont affronté les sentiers de La Réunion.

Lire aussi - Ultra Trail des Géants : coureurs et coureuses se sont élancés de Saint-Philippe

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]