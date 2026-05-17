[Photos-Vidéo] Ultra Terrestre : Rémy Mussard-Morel est le dernier finisher après 82 heures de course

La nouvelle édition de l'Ultra Trail des Géants et ses courses vient de s'achever ce dimanche 17 mai 2026. Rémy Mussard-Morel, dossard 292, a été le dernier a franchir la ligne d'arrivée de l'Ultra Terrestre après 82 heures et 20 minutes de course. Il a été accueilli par le gagnants de l'épreuve reine, Louis Calais (Photos : Marine Magnien/www.imazpress.com)

C'est aux côtés de Louis Calais que Rémy Mussard-Morel a franchi la ligne d'arrivée. Il a été accueilli par une foule venu applaudir ceux qui ont ont passé près de quatre jours dans les sentiers escarpés de La Réunion.

- Les podiums de l'Ultra Trail des Géants -

• Ultra Terrestre : Après 37 heures 38 minutes et 50 secondes d’efforts non-stop, Louis Calais entre dans l’histoire de cette édition en devenant le tant attendu 1er finisher de l’Ultra Terrestre 2026. Il est suivi par Jonathan Schindler et François D'Haene.

Performance de Marjory Coustaroux qui s’impose en tant que 1ère femme de l’Ultra Terrestre. Plus de 55 heures d’effort, de douleur, de dépassement de soi et de combat face aux éléments… Géraldine Lachapelle termine 2ème et Aline Aizier 3ème.

• Ultra Trail des Géants en solo et en relais : C'est le Réunionnais Mathews Payet qui remporte cette course de 174km en 29 heures 36 minutes et 25 secondes. Maxime Cailloch devient le 2ème finisher de l’Ultra Trail des Géants. Jimmy Toulcanon, 2ème coq péi, termine à la 3ème place.

Première femme en tête, Anne-Sophie Roth-Heitz en 44 heures et 29 minutes. Félicitations à Caroline Cornu qui décroche une magnifique 2ème place et à Nelly Gravier qui décroche la 3ème place féminine.

Sur le relais, et après 174 kilomètres, la Team Bonne Rando franchit la ligne en tête et remporte cette édition du relais de l’Ultra Trail des Géants sur un temps de 20 heures et 40 minutes.

• Speed'Goat : Gérald Moutiapoulle revient plus fort que jamais sur la Speedgoat. Cette année, il décroche la 1ère place avec un chrono de 19 heures 47 minutes et 51 secondes. Jean-Lou Vergonjeanne s’offre une 2ème place. Simon Guinée complète le podium.

Sophie Martin s’impose sur la Speedgoat 128, première femme arrivée après plus de 27 heures d’effort intense sur les sentiers réunionnais. Véronique Lievin décroche une 2ème place féminine.Félicitations également à Tiphanie Saint-Blancat qui décroche la 3ème place féminine.

• Méga Trail de l'ouest :

Félicitations à Jérôme Lepasquier qui s’impose avec autorité sur cette épreuve mythique. Simon Bulloz décroche une magnifique 2ème place sur la Méga Trail de l’Ouest. Julien Narcisse vient compléter le podium de la Méga Trail de l’Ouest.

Cette année, Victoria Devouge revient encore plus forte et s’impose en remportant la 1ère place féminine de la Méga Trail de l’Ouest. Claire Gatto vient chercher une 2ème place féminine. Un podium mérité pour Amandine Simon sur la Méga Trail de l’Ouest qui termine 3ème.

La team Deux Franc Cinquante qui décroche la 1ère place du relais de la Méga Trail de l’Ouest.

• Trail des Pétrels :

Fort Titouan est le vainqueur du Trail des pétrels. Il s’impose en patron sur cette édition en 5 heures, 6 minutes et 42 secondes. Derrière lui, Ramette Paul avec un temps de 5 heures, 32 minutes et 26 secondes. Babet Rodolphe termine cette édition du Trail des Pétrels à une superbe 3ème place.

Claire Jacquet décroche la place de 1ère femme sur le mythique Trail des Pétrels. Félicitations à Chloé Combes qui franchit la ligne d’arrivée à 11h29 après une course sur les sentiers du Trail des Pétrels, terminant à la 2ème place. À 11h34 ce matin, en 3ème position, Salomé Puyoubracq boucle cette magnifique aventure avec un superbe chrono.

• Trail du Colorado : Drôle Emerick devient le tout premier vainqueur masculin de cette nouvelle épreuve en 2 heures 19 minutes et 41 secondes. Belle performance de Auneau Mathieu qui vient compléter le podium avec une superbe 3ème place chez les hommes. Après une superbe bataille sur les sentiers, Sery Damien s’offre une magnifique 2ème place chez les hommes.

Pour cette première édition, c’est Michelle Hoarau qui inscrit son nom tout en haut du classement féminin avec une superbe victoire. Laura Breaux s’offre une magnifique 2ème place féminine au terme d’une course pleine de détermination. Georges Elodie décroche une superbe 3ème place féminine.

Bravo et félicitations à tous ces traileurs et traileuses qui ont affronté les sentiers de La Réunion.

Retrouvez ici les résultats de la compétition.

Lire aussi - Ultra Trail des Géants : coureurs et coureuses se sont élancés de Saint-Philippe

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]