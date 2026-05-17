Saint-André : victoire des féminines et des garçons en Coupe de la Ligue de handball

La ville de Saint-André adresse ses félicitations au CASEC Saint-André pour le doublé réalisé en Coupe de la Ligue de handball, "symbole du dynamisme sportif et de l’engagement de toute une jeunesse". Les féminines se sont imposées face au HBC Bois de Nèfles sur le score de 37 à 27, tandis que les garçons ont signé une large victoire 36 à 21 face au HBC Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : ville de Saint-André)

Deux performances remarquables qui honorent fièrement les couleurs de Saint-André.

Au-delà des résultats sportifs, ces victoires illustrent les valeurs fondamentales que porte le sport : le travail, la discipline, le respect, le dépassement de soi et l’esprit collectif. Elles récompensent également l’investissement constant des éducateurs, bénévoles, dirigeants, familles et supporters qui accompagnent cette jeunesse exemplaire au quotidien.

À l’approche des prochaines finales de la semaine prochaine, la Ville de Saint-André souhaite adresser tout son soutien aux joueurs, joueuses et encadrants du CASEC. Toute une ville sera derrière eux pour poursuivre cette belle aventure sportive.

La municipalité continuera à soutenir le sport associatif comme un véritable levier d’éducation, d’insertion, de cohésion sociale et de fierté collective pour notre territoire. Saint-André peut être fier de sa jeunesse.