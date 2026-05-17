Deux automobilistes en garde à vue, un pour détention de stupéfiants, le second pour conduite malgré l'annulation de son permis

Ce week-end du 16 et 17 mai 2026, deux conducteurs ont été placés en garde à vue dans le secteur gendarmerie, l'un pour détention et usage de produits stupéfiants et le second pour conduite malgré l'annulation de son permis de conduire. Ce dernier est multi récidiviste. Outre ces faits, 15 permis ont été retirés sur les routes de La Réunion. 305 infractions ont été relevées par les gendarmes et les policiers (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté gendarmerie

- Côté police

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 36 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 15 au 17 mai 2026 permettant de relever 193 infractions dont 35 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,52 et 0,86 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 04

- refus d'obtempérer : 03

- défaut d'assurance : 16

- défaut de permis de conduire : 08

166 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 158 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- excès de vitesse : 22

- feu rouge / stop / priorité : 17

- défaut de contrôle technique : 13

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 02

- défaut d'équipement : 13

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 02

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 13

- autres : 76