À retenir ce soir : épidémie d'Ebola, décès de Grégory Allamèle, un conducteur en garde à vue, marche des visibilité et fin de l'Ultra Terrestre

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 mai 2026 : - L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola qui frappe la RDC - Saint-André : décès de Grégory Allamèle, agent de la cuisine centrale, la mairie lui rend hommage - Saint-Denis : un conducteur roulant à vive allure, sans permis, positif à l'alcool et aux stupéfiants, placé en garde à vue - Saint-Denis : une marche pour lutter contre les discriminations LGBTQIA+ - Ultra Terrestre : Rémy Mussard-Morel est le dernier finisher après 82 heures de course - Saint-Pierre : course-poursuite avec la police, deux agents blessés, le conducteur placé en garde à vue

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché dimanche son deuxième niveau d'alerte internationale le plus élevé face à une épidémie d'Ebola qui, causée par un variant hautement létal et sans vaccin, frappe de plein fouet la République démocratique du Congo (RDC).

Ce samedi 16 mai 2026, Grégory Allamèle, est décédé après un malaise. Le trentenaire était agent de la cuisine centrale de la ville de Saint-André. Par le biais d'un communiqué publié ce dimanche, le maire de Saint-André, Joé Bédier, a tenu à lui rendre hommage.

Ce samedi 16 mai 2026, les effectifs de la Police nationale ont intercepté une voiture circulant à vive allure sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Interpellé, le conducteur roulait sans permis de conduire. Il a également été testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Selon Alliance Police nationale, il a fallu une "une vitesse supérieure à 120 km/h pour le rattraper". À bord de son véhicule, des stupéfiants ont été saisis.

Ce dimanche 17 mai 2026, ils, elles et iels sont des milliers à défiler pour défendre les droits des LGBTQIA+. La 6ème marche des visibilités s'est élancée en début d'après-midi du jardin de l'État à Saint-Denis, avant de descendre vers le Barachois. Associations, militants, simple citoyens… tous ont, avec fierté, promu la diversité et l'égalité des droits pour tous.

La nouvelle édition de l'Ultra Trail des Géants et ses courses vient de s'achever ce dimanche 17 mai 2026. Rémy Mussard-Morel, dossard 292, a été le dernier a franchir la ligne d'arrivée de l'Ultra Terrestre après 82 heures et 20 minutes de course. Il a été accueilli par le gagnants de l'épreuve reine, Louis Calais.