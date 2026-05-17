[Photos-Vidéo] Saint-Denis : une marche pour lutter contre les discriminations LGBTQIA+

Ce dimanche 17 mai 2026, ils, elles et iels sont des milliers à défiler pour défendre les droits des LGBTQIA+. La 6ème marche des visibilités s'est élancée en début d'après-midi du jardin de l'État à Saint-Denis, avant de descendre vers le Barachois. Associations, militants, simple citoyens… tous ont, avec fierté, promu la diversité et l'égalité des droits pour tous (Photos et vidéo : Marine Magnien/www.imazpress.com)

Comme chaque année, la Marche des visibilités vise à fédérer la communauté LGBTQIA+ de l’océan Indien. Elle s'est élancée à 14 heures du Jardin de l'État. La marraine de l'édition 2026 : Naomis Joseph, mannequin et activiste kwir. Regardez.

Cette année, elle clôture trois jours pour la lutte contre les discriminations LGBTQIA+ à La Réunion, entamé le 15 mai avec le le week-end IDAHOT (Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie), organisé par l'association Requeer et ses partenaires.

L'objectif était d'échanger, se rencontrer " pour retrouver du sens dans nos luttes intersectionnelles, pour faire union", explique l'association Requeer.

- Une marché des visibilité pour "faire union" -

À la fin de la marche, l'association Requeer et la mairie de Saint-Denis ont pris la parole.

Pourquoi marcher en 2026 ? "Face au recul des droits aux États-Unis, à la normalisation des discours d'exclusion en Europe, la Marche des Visibilités répond haut et fort : la seule réponse qui vaille, c'est de faire union. Ne pas rester seul·e. Faire famille. Prendre soin de nous et de nos proches", indique la présidente de l'association Requeer, Manon Amacouty.

Elle ajoute, "les personnes LGBTQIA+ font face aux mêmes réalités que toute la société réunionnaise la vie chère, le chômage, le réchauffement climatique, la difficulté de se loger, le prix de l'essence qui monte. Et souvent l'exclusion de leur propre sphère familiale".

"Quand on marche à des milliers dans la rue, on dit quelque chose de simple et de fort : nous ne sommes pas une mode. Être LGBTQIA+ à La Réunion, ce n'est pas venu d’ailleurs, nous faisons partie de cette société, nous en avons toujours fait partie, et nous en ferons toujours partie", lance la présidente de l'association.

- Un Dimanche au Barachois contre les discriminations -

À noter que le dimanche ô Barachois s'associe à la marche des visibilités pour cette journée aux couleurs arc-en-ciel.

Pour clôturer cet événement, Louïz et DJ set d'Akila vont donner un concert jusqu'à 18h30.

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