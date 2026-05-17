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Saint-Denis : un conducteur roulant à vive allure, sans permis, positif à l'alcool et aux stupéfiants, placé en garde à vue

  • Publié le 17 mai 2026 à 13:25
  • Actualisé le 17 mai 2026 à 13:27
Contrôle 31 décembre

Ce samedi 16 mai 2026, les effectifs de la Police nationale ont intercepté une voiture circulant à vive allure sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis. Interpellé, le conducteur roulait sans permis de conduire. Il a également été testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Selon Alliance Police nationale, il a fallu une "une vitesse supérieure à 120 km/h pour le rattraper". À bord de son véhicule, des stupéfiants ont été saisis (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Saint-Denis, Faits-divers, Police

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